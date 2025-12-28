Pred srečanjem Donalda Trumpa in Volodimirja Zelenskega na Floridi so v Rusiji izrazili prepričanje, da jim bo Donbas pripadel v vsakem primeru.

Pred obiskom ukrajinskega voditelja Volodimirja Zelenskega pri ameriškem predsedniku Donaldu Trumpu na Floridi so se nadaljevala usklajevanja med Kijevom in njegovimi evropskimi podporniki. Za te so ključnega pomena ameriška varnostna zagotovila, je izjavil poljski premier Donald Tusk, ki je napovedal nadaljnje evropsko-ukrajinske pogovore. Ruski predsednik Vladimir Putin pa je dejal, da ruska ofenziva v Donbasu poteka s takšno hitrostjo, da se interes Moskve za prostovoljni umik ukrajinskih čet s teh ozemelj zmanjšuje in se približuje »ničli«. Putin je to povedal po srečanju z načelnikom generalštaba ruskih oboroženih sil Valerijem Gerasimovom, ki mu je poročal o zavzetju mest Mirnograd v Doneški ljudski republiki in Guljajpolje v Zaporoški oblasti. Teh informacij v Kijevu uradno še niso ...