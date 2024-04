Za stole in posteljice v Ikei padajo zadnji evropski stari gozdovi

Preiskovalno poročilo, ki ga je objavil Greenpeace Srednja in Vzhodna Evropa, razkriva, da proizvajalci pohištva, ki so del Ikeinih dobavnih verig, pridobivajo les z nekaterih zadnjih evropskih starih gozdov v romunskih Karpatih, mnogi tudi z zaščitenih območij Natura 2000.

Pogled na posek FOTO: Arhiv Greenpeacea

Sedem proizvajalcev, ki proizvajajo nekatere izmed Ikeinih najbolj priljubljenih izdelkov vseh časov, kot so, denimo, stoli ingolf in otroške posteljice sniglar, je po navedbah preiskave povezanih z uničevanjem gozdov z visoko ohranitveno vrednostjo. Najmanj 30 različnih izdelkov teh dobaviteljev je naprodaj v trgovinah Ikea v 13 državah: Avstriji, Belgiji, na Češkem, Finskem, v Franciji, Nemčiji, na Madžarskem, v Italiji, Izraelu, na Poljskem, Švedskem, v Švici in Veliki Britaniji. Greenpeace poziva Ikeo, naj postane del rešitve, ne pa da prispeva k podnebni krizi in uničevanju biotske raznovrstnosti.

Greepeaceove preiskovalne skupine so sledile dobavni verigi od analiziranja dovoljenj in satelitskih posnetkov posekov v romunskih gozdovih do skladišč lesa in proizvajalcev pohištva in dalje vse do mesta, kjer ti izdelki končajo: na policah trgovin Ikea.

Na podlagi javno dostopnih informacij so ugotovili, poroča Greenpeace, da »je podjetje Ikea največji naročnik izdelkov, ki jih proizvaja večina teh podjetij – to pomeni, da je velika verjetnost, da problematični les konča v Ikeinem pohištvu«. Tak primer je zagotovo proizvajalec Plimob, ki proizvaja skoraj izključno za Ikeo, še piše v poročilu z zgovornim naslovom Sestavite resnico: Uničevanje starih gozdov v Romuniji.

Karpati so dom rjavega medveda, risa in volka ter evropskega bizona in so med najpomembnejšimi zatočišči flore in favne na evropski celini.

Kot pravi Sara Kosirnik iz Greenpeacea Slovenija, je ohranitev starih gozdov eden ključnih vidikov boja s podnebno krizo. »Zato pozivamo Ikeo, naj spoštuje lastne obljube glede trajnosti in naj očisti svoje dobavne verige okolju in naravi škodljivih praks, ki so bile ugotovljene v Greenpeaceovi preiskavi,« poziva.

V Ikei ugotovitvam niso oporekali.

Poziv slovenskim kupcem

»Veliko Slovenk in Slovencev nakupuje v Ikeinih poslovalnicah v Avstriji in Italiji, kjer so naprodaj kosi pohištva spornega izvora,« dodaja Kosirnikova, ki prav te kupce opozarja, da lahko s svojimi nakupovalnimi navadami vplivajo na varovanje in zaščito okolja.

Uničen stari gozd sredi Evrope FOTO: Arhiv Greenpeacea

Greenpeace priznava, da je pohištvo »na splošno dober način uporabe lesa, shranjevanja ogljika in dodajanja vrednosti surovinam«, ne sme pa se to po njihovem dogajati »z žrtvovanjem biološko najbolj raznolikih gozdov na planetu«.

Težava je, da se želijo podjetja in tudi politika izogniti opredelitvi območij kot primarnih ali starih gozdov, da bi se izognili omejitvam, svari Greenpeace. Trenutno je le 2,4 odstotka ali 1700 kvadratnih kilometrov romunskih karpatskih gozdov zaščitenih pred sečnjo.

Uradni podatki kažejo, da je približno sedem odstotkov romunskih gozdov starejših od 120 let. V skladu s strategijo Evropske unije o biotski raznovrstnosti bi morali biti ti gozdovi strogo varovani.