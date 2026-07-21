Za umor nekdanje britanske poslanke Widdecombe obtožili 28-letnega Britanca

Umora nekdanje konservativne britanske poslanke Ann Widdecombe, ki je umrla v začetku meseca, je obtožen 28-letni Britanec, ki so ga pridržali prejšnji teden. Protiteroristična policija medtem še vedno preiskuje morebitne politične ali teroristične povezave, poročajo tuji mediji in tiskovne agencije.

Predstavnik britanskega tožilstva Frank Ferguson je sporočil, da trenutno poteka preiskava motivov obtoženega, in dodal, da »tožilstvo pri preiskavi tesno sodeluje s policijo, da bi sodišču predložili zadostne dokaze«. Obtoženemu naj bi začeli soditi danes na sodišču v Westminstru.

Widdecombovo so 9. julija našli mrtvo na njenem domu v Devonu na jugozahodu države, potem ko je utrpela resne poškodbe. Policija v Devonu in Cornwallu, ki je sprva vodila preiskavo, je nato prejšnji teden sporočila, da je bil zaradi suma umora v Yorkshiru aretiran 28-letni Britanec. Pred tem so iz pripora izpustili 26-letnika, ki so ga preiskovali v zvezi s smrtjo nekdanje poslanke.

FOTO: Henry Nicholls/AFP

Obtoženi v preteklosti ni bil preiskovan ali obtožen v povezavi s terorizmom, navaja britanski BBC.

Politično motiviran napad

Widdecombova je tretja umorjena britanska političarka v tem desetletju, ki naj bi bila tarča politično motiviranega napada. Pred tem je poslanko laburistov Jo Cox leta 2016 umoril simpatizer neonacistov, konservativnega poslanca Davida Amessa pa je leta 2021 umoril pripadnik Islamske države.

Zagovornica brexita

Nekdanja poslanka, ki je bila umorjena pri 78 letih, je v obdobju od leta 1987 do 2010 v parlamentu zastopala britanske konservativce, nato pa se je leta 2019 kot glasna zagovornica brexita pridružila skrajno desni stranki Reform UK. Znana je bila po trdni krščanski veri in odkritih stališčih. Tudi po izteku poslanskega mandata je bila redna gostja na televizijskih intervjujih in v resničnostnih oddajah, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Ob smrti so ji spoštovanje izkazali številni politiki z obeh polov. Med prvimi je bil po navedbah BBC tudi vodja Reform UK Nigel Farage, ki jo je opisal kot »izjemno posameznico« in »neumorno zagovornico svobode govora«.