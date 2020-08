FOTO:Za virusom ne zbolevamo zaradi nacionalnosti

V pojmu meja je lahko nekaj poetičnega: zato, ker vzbuja raziskovalno radovednost, kaj je onkraj, na drugi strani. Tudi političnega geografa, Francoza Laurenta Hassida, zanima limes, in ker ga že leta privlači Slovenija, preučuje, kako je na schengenskem območju, prav tako pri nas, in še širše po svetu s političnostjo v mejah: brez dvoma je je domala povsod preveč.Z mejami kot takimi ni nič narobe, vse je lahko narobe z njihovo politizacijo, razmišlja za Delo sogovornik, ki se je pred dnevi mudil v Sloveniji in med drugim, kakor je mogoče spremljati na njegovem blogu (https://beyondborderlines.wordpress.com), na terenu obiskal ...