Za virusom umre tudi vse več zdravnikov

Na spletni strani italijanskega združenja zdravnikov (Fnomceo), kjer so ta teden začeli beležiti imena italijanskih zdravnikov, ki so umrli v času epidemije. Foto: REUTERS/Flavio Lo Scalzo

Gospodarstvo v prostem padu

Drastičen upad porabe električne energije je po poročanju Bloomberga eden od prvih znakov obsega negativnih gospodarskih posledic, ki jih bo Italija čutila zaradi izbruha epidemije novega koronavirusa. V zadnjem tednu je poraba elektrike padla za več kot desetino, potem ko se je življenje v večini države tako rekoč ustavilo. Italija utegne po oceni investicijske banke Morgan Stanley v tem četrtletju na letni ravni izgubiti 19 odstotkov, v drugem četrtletju pa kar 33 odstotkov svojega bruto domačega proizvoda.

Medicinsko osebje pri spopadanju z novim koronavirusom pogosto tvega lastna življenja, zato da lahko rešuje življenja drugih. To je še posebno razvidno v Italiji, najhuje prizadeti evropski državi , kjer se je z virusom do sedaj okužilo že prek 2600 zdravstvenih delavcev.Kako resen je položaj, je razvidno na spletni strani italijanskega nacionalnega združenja zdravnikov (Fnomceo), kjer so ta teden začeli beležiti imena italijanskih zdravnikov, ki so umrli v času epidemije. Na seznamu, ki ga vsak dan obnavljajo in ki je iz dneva v dan daljši, je bilo do včeraj 17 imen zdravnikov iz različnih koncev Italije, za katere verjamejo, da so umrli zaradi okužbe z virusom. V zadnjih 48 urah so nanj dodali dodali imena zdravnikov iz Parme, Bergama in Macerate.Čeprav zdravstveni delavci razumejo nevarnost, ki jo prinaša zdravljenje okuženih ljudi, to še ne pomeni, da svojim delom ne tvegajo. Na stisko in požrtvovalnost italijanskega medicinskega osebja je med drugim opozorila zgodba, 57-letnega splošnega zdravnika iz province Lodi na severu države, ki je umrl samo nekaj tednov zatem, ko je v intervjuju za Euronews razkril, da je moral paciente, okužene z virusom, pregledovati brez rokavic, ker je teh zmanjkalo. Z virusom se je domnevno okužil med delom v Cremoni, med kasnejšim zdravljenjem v Milanu pa je zbolel za pljučnico, ki je bila zanj usodna.Umrl je v sredo, isti dan ko je predsednik nacionalnega združenja zdravnikovopozoril, da si Italija »ne sme privoščiti, da naše zdravnike in zdravstvene delavce pošilja v bitko z golimi rokami. Tak boj ni pravičen in škoduje nam, državljanom in državi«.