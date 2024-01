Za višje davke

V nadaljevanju preberite:

Če bodo zahodne liberalne demokracije hotele preživeti, bodo morali vladajoči hitro zagristi v problematiko razslojevanja. Dohodkovna in premoženjska neenakost namreč postajata vse bolj pereč problem zahodnih demokracij. Po zadnjih podatkih ima pet odstotkov najpremožnejših v evrskem območju v rokah kar 43 odstotkov vsega premoženja, medtem ko ima spodnja polovica gospodinjstev v rokah vsega pet odstotkov premoženja. Le za odtenek bolje je v Sloveniji, kjer se ti številki gibljeta pri 37 in 11 odstotkih.

Ob dejstvu, da se prebivalstvo stara, boj proti podnebnim spremembam pa bo terjal nepredstavljive investicije, je jasno, da se bodo v prihodnje davčna bremena morala zviševati, ne zniževati. Če liberalne demokracije na to ne bodo odgovorile z višjo in učinkovitejšo obdavčitvijo pri vrhu dohodkovnih in premoženjskih lestvic, tako prebivalstva kot podjetij, lahko ugasnemo luč.