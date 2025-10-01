Za vodenje opustošene Gaze je veliko zanimanja: bi jo lahko vodil Tony Blair?

V nadaljevanju preberite:

Po pravici si tega ne bi smel želeti nihče. Gaza je pekel. Izraelski tanki so njena mesta zravnali z zemljo in uničili infrastrukturo. Samo v zadnjem tednu so izraelski vojaki iz Gaze izgnali pol milijona ljudi. A medtem ko Izrael vodi, kot sam pravi, svojo zadnjo kampanjo v Gazi, v ozadju že poteka boj za to, kdo bo vodil to opustošeno območje. Korak proti temu je mirovni načrt v 20 točkah, ki ga je predstavil Donald Trump.

Medtem ko se zahodne sile pripravljajo na priznanje palestinske države v Združenih narodih, se v ozadju prepirajo o tem, kdo naj prevzame nadzor nad Gazo. Od začetka vojne oktobra 2023 je več kot ducat vlad in vladno podprtih mislišč predlagalo načrte za »dan potem«. Ti segajo od sedemstranske newyorške deklaracije, ki sta jo julija na zasedanju OZN predstavila francoski predsednik Emmanuel Macron in savdski zunanji minister Faisal al Saud, pa do dvestostranskega »zelenega dokumenta«, ki ga je januarja objavil Hamas, islamistična militantna skupina, ki še vedno ohranja nadzor nad območjem. Osnutke dokumentov so pripravile tudi vlade Velike Britanije, Danske, Egipta, Izraela, Palestine in ZDA ter tudi vladna skupina strokovnjakov v Združenih arabskih emiratih in poslovneži iz regionalnih in zahodnih prestolnic.

Najbolj zagret je verjetno Tony Blair, nekdanji britanski premier.