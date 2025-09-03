  • Delo d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Svet

    Za vse bi bilo bolje, če bi BiH postala članica Nata

    Zunanji minister Elmedin Konaković o krizi v BiH ter njenem vplivu na evropsko in čezatlantsko prihodnost države.
    Elmedin Konaković, zunanji minister Bosne in Hercegovine, je izkusil vojno in si te izkušnje ne želi doživeti nikoli več. Foto Leon Vidic
    Galerija
    Elmedin Konaković, zunanji minister Bosne in Hercegovine, je izkusil vojno in si te izkušnje ne želi doživeti nikoli več. Foto Leon Vidic
    Novica Mihajlović
    3. 9. 2025 | 05:00
    5:06
    A+A-

    V nadaljevanju preberite:

    Težko bi našli besedno zvezo, ki zveni manj perspektivno kot evropska perspektiva Bosne in Hercegovine. Zunanji minister BiH Elmedin Konaković se s takšno oceno zgolj delno strinja, čeprav se je njegova država po obsodbi Milorada Dodika znašla v največji krizi v sodobni zgodovini, mu pogum opozicije v Republiki Srbski daje upanje, da so laži skorumpirane politične elite prezrte in se bodo pristopna pogajanja z EU lahko začela še letos.

    Potem ko je bil zdaj že nekdanji predsednik entitete Republike Srbske Milorad Dodik obsojen na leto dni zapora in šest let prepovedi političnega delovanja, je v Bosni in Hercegovini izbruhnila največja politična kriza po podpisu daytonskega sporazuma.

