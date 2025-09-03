Za vse bi bilo bolje, če bi BiH postala članica Nata

V nadaljevanju preberite:

Težko bi našli besedno zvezo, ki zveni manj perspektivno kot evropska perspektiva Bosne in Hercegovine. Zunanji minister BiH Elmedin Konaković se s takšno oceno zgolj delno strinja, čeprav se je njegova država po obsodbi Milorada Dodika znašla v največji krizi v sodobni zgodovini, mu pogum opozicije v Republiki Srbski daje upanje, da so laži skorumpirane politične elite prezrte in se bodo pristopna pogajanja z EU lahko začela še letos.

Potem ko je bil zdaj že nekdanji predsednik entitete Republike Srbske Milorad Dodik obsojen na leto dni zapora in šest let prepovedi političnega delovanja, je v Bosni in Hercegovini izbruhnila največja politična kriza po podpisu daytonskega sporazuma.