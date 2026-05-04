Za Vučićev režim je pomemben le evropski denar

Stalni poročevalec evropskega parlamenta za Srbijo Tonino Picula je prepričan, da je grožnja z odtegnitvijo evropskih sredstev najmočnejše sporočilo Beogradu, saj so evropski skladi edino, kar je zanj pomembno. »Še enkrat se je pokazalo, da je režim Aleksandra Vučića hotel le dobiti denar, ne da bi izpolnil pogoje,« je dejal za Delo.

V evropski komisiji pravijo, da denar za Srbijo ni blokiran in da ni bila sprejeta nobena odločitev o njegovi zamrznitvi. »Ocenjujemo, ali država še izpolnjuje pogoje za izplačila iz finančnih instrumentov EU,« so sporočili nekoliko dvoumno. Na kocki je 1,5 milijarde evrov iz načrta za rast na Zahodnem Balkanu.