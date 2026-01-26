Začasna predsednica Venezuele ima dovolj ukazov iz Washingtona

Začasna predsednica Venezuele Delcy Rodríguez je v nedeljo dejala, da ima dovolj ukazov iz Washingtona, ki narekuje politiko v njeni državi od vojaške operacije v Caracasu in zajetja predsednika Nicolasa Madura na začetku leta. V državi so medtem po podatkih nevladne organizacije Foro Penal konec tedna osvobodili več kot sto političnih zapornikov.

»Naj venezuelska politika razreši naše razlike in notranje konflikte. Dovolj tujih sil,« je v nagovoru naftnim delavcem v zvezni državi Anzoategui povedala Delcy Rodríguez in poudarila, da ima »dovolj ukazov iz Washingtona«.

»Ukvarjanje s posledicami fašizma in ekstremizma je to republiko drago stalo,« je dodala.

Nevladna organizacija Foro Penal je sporočila, da so venezuelske oblasti v nedeljo iz zaporov po vsej državi izpustile najmanj 104 politične zapornike, potem ko je v nedeljo poročala o le 80 izpuščenih.

Njen direktor Alfredo Romero je na omrežju x zapisal, da še preverjajo identiteto izpuščenih in da njihovo število še ni dokončno.

Oblasti v Caracasu so začele izpuščati politične zapornike Madurovega režima. FOTO: Jacinto Oliveros/Afp

Oblasti v Caracasu so pod vodstvom začasne predsednice Rodríguez in pritiskom Washingtona začele izpuščati politične zapornike Madurovega režima. Vlada trdi, da so jih od decembra izpustili več kot 620, organizacija Foro Penal pa jih je v tem času naštela približno pol manj.

ZDA pod vodstvom predsednika Donalda Trumpa so 3. januarja v Venezueli izvedle vojaško operacijo, med katero so zajele dolgoletnega predsednika Madura in njegovo ženo Cilio Flores ter ju odpeljale na sojenje v New York. Po operaciji, ki je v mednarodni skupnosti naletela na mešane odzive, je Trump napovedal ameriško upravljanje naftnih virov, ki da bo trajalo do izvedbe politične tranzicije v državi.