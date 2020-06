Severna Koreja začasno popušča napetost proti Južni Koreji

Sever čaka ponudbe Juga

REUTERS Bodo posebno turistično območje Mount Kumgang še kdaj obiskovali turisti iz Južne Koreje? FOTO: KCNA via Reuters

Po tem, ko je v zadnjih tednih stopnjeval in povečeval napetosti med svojo državo in Južno Korejo, je severnokorejski vodjasedaj potegnil presenetljivo in nepričakovano potezo: začasno je ustavil načrt, da bi na demilitarizirano območje na meji z Južno Korejo znova namestili vojaške enote in tako nadaljevali stopnjevanje napetosti, poročajo svetovni mediji, med njimi tudi The Guardian.Okrepitev vojske na meji je bila sprva menda načrtovana kot povračilni ukrep proti Seulu, ki do sedaj ni uspeval preprečiti skupinam severnokorejskih prebežnikov, da so čez mejo v svojo staro domovino na različne načine, tudi z baloni, pošiljali propagandne letake in druge materiale. Kim Jong Un pa si je premislil na seji osrednje vojaške komisije severnokorejske partije, o čemer je poročala uradna severnokorejska tiskovna agencija KCNA.Zakaj se je severnokorejski samodržec odločil za popuščanje, agencija ni sporočila. Strokovnjaki pa domnevajo, da se je režim odločil za popuščanje zato, da bi Južni Koreji dal možnost, da ponudi kaj v znak sprave. Takšna poteza bi lahko bila na primer ponovno odprtje industrijskega območja Kesong, ki je nekoč bil pomemben simbol čezmejnega sodelovanja, ali pa, da bi Južna Koreja svojim državljanom ponovno omogočila turistična potovanja na posebno turistično območje Mount Kumgang v Severni Koreji. Toda Seul bo te projekte stežka znova oživil, ne da bi pri tem trčil ob mednarodne sankcije proti Severni Koreji zaradi njihovega preizkušanja izstrelkov z jedrskimi konicami.V zadnjem času je bil najočitnejši znak slabšanja odnosov med sosedama na Korejskem polotoku severnokorejska razstrelitev zgradbe središča za medsebojno sodelovanje in komuniciranje, ki so jo v znak otoplitve odnosov postavili leta 2018.