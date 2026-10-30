Za evakuacijo naj bi se odločilo več sto prebivalcev mesta Oleški

V mestu Oleški v južni ukrajinski regiji Herson se danes pripravljajo na dostavo humanitarne pomoči, potem ko so na dogovorjenih dostopnih poteh uspešno odstranili mine in druge nevarnosti, poroča STA.

Že pred tem pa bo v mestu, ki je pod nadzorom ruskih sil, potekala evakuacija prebivalcev. Po podatkih spletnega portala Ukrajinska pravda se je na seznam za evakuacijo vpisalo več sto ljudi.

Ukrajinski komisar za človekove pravice Dmitro Lubinec in ruska varuhinja človekovih pravic Jana Lantratova sta včeraj sporočila, da so dostopne ceste uspešno očistili min in drugih nevarnosti ter da bo danes lahko stekla humanitarna akcija. Sprva bodo zgodaj popoldne evakuirali prebivalce, ki si želijo zapustiti mesto, pol ure kasneje pa bodo začeli razdeljevati humanitarno pomoč.

»Vse določene poti, ki sta jih skupaj vzpostavili Ukrajina in Rusija, so bile očiščene za varen prehod,« je v četrtek potrdila tudi prva dama ZDA Melania Trump, ki je pomagala doseči dogovor o premirju med Ukrajino in Rusijo. Po navedbah Lantratove naj bi v mesto na frontni črti dostavili več deset ton humanitarne pomoči, med drugim živila, higienske izdelke in gorivo za zasilne generatorje.

Ukrajinski komisar za človekove pravice Dmitro Lubinec in ruska varuhinja človekovih pravic Jana Lantratova sporočila, da bo lahko stekla humanitarna akcija. FOTO: Yana Lantratova via Reuters

Osrednja bolnišnica naj bi poleg tega prejela tudi zdravila. Razdeljevanje naj bi potekalo v sodelovanju z Lubinecom, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

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Trenutno naj bi bilo v mestu še okoli 1500 od nekdanjih okoli 24 tisoč prebivalcev. Tiste, ki se bodo odločili za odhod v Ukrajino, bodo najprej odpeljali v rusko črnomorsko mesto Anapa.

Nato naj bi jih z letalom odpeljali v belorusko mesto Gomel, od tod pa bodo pot nadaljevali v Ukrajino. Premirje v mestu je začelo veljati v torek in bo v veljavi predvidoma do nedelje do 23. ure po lokalnem času.

Oleški so ruske sile zavzele ob začetku invazije februarja 2022. Mesto je precej prizadelo uničenje jezu Kahovka leta 2023, ki je povzročilo obsežne poplave ob reki Dneper. Za uničenje jezu sta sprti strani obtožili druga drugo.