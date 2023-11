V Gazi se je začelo štiridnevno premirje

Spremljamo dogajanje na Bližnjem vzhodu:

7:00 V Gazi je začelo veljati štiridnevno premirje

Na območju Gaze je ob 7. uri po krajevnem času (6. uri po srednjeevropskem) začelo veljati štiridnevno premirje med Izraelom in palestinskim gibanjem Hamas, poročajo tuje tiskovne agencije. Ob 16. uri po lokalnem času naj bi v skladu z dogovorom Hamas izpustil prvo skupino talcev, ki jih je zajel ob vdoru na izraelsko ozemlje 7. oktobra.

Hamas naj bi danes izpustil 13 žensk in otrok, nato bo pa vsak dan premirja še nove skupine talcev. Skupaj naj bi jih izpustili 50. V zameno naj bi Izrael izpustil najmanj 150 zaprtih palestinskih žensk in otrok ter dovolil dostavo več humanitarne pomoči v Gazo.

Premirje, za katerega sta se strani dogovorili ob posredovanju Katarja, bi sicer moralo začeti veljati v četrtek, a so ga zaradi zaradi zapleta o tem, katere talce bodo izpustili in na kakšen način, preložili na danes. Katar je sporočil, da je možno podaljšanje premirja do deset dni.

Spopadi so se na območju Gaze sicer ponoči nadaljevali vse do premirja, poročevalci na terenu tujih medijev, CNN in BBC, pa naj bi sirene in bombe slišali tudi po sedmi uri. Tik pred začetkom prekinitve ognja so se na izraelskem ozemlju ob meji z Gazo po poročanju nemške tiskovne agencije dpa oglasile sirene za raketne napade. Izraelska vojska je pred tem okrepila napade na območju Gaze in bo med prekinitvijo ognja ohranila svoje vojake v palestinski enklavi. Izrael je sicer že napovedal, da bo po izteku premirja nadaljeval vojno proti Hamasu. Opozoril je, da je sever države vojno območje in naj se civilno prebivalstvu zadržuje na jugu države.

06.40 Danes predvideno premirje

Danes naj bi se začelo štiridnevno premirje na območju Gaze in izpustitev dela talcev, ki jih je 7. oktobra zajel Hamas. Napovedano je bilo, da bosta Izrael in palestinsko oboroženo gibanje Hamas v skladu z dogovorom spopade prekinila že v četrtek, a so nato vse skupaj prestavili na danes. Premirje naj bi začelo veljati ob 7. uri po krajevnem času oz. 6. uri po srednjeevropskem času, popoldne pa naj bi Hamas izpustil prvih 13 talcev od skupno 50, kolikor jih predvideva dogovor.

V Gazo bo v okviru dogovora prišla nova humanitarna pomoč, Izrael pa naj bi izpustil nekaj palestinskih zapornikov. Na obeh straneh bodo predvidoma izpustili ženske in otroke.

06.30 Fajon s portugalskim kolegom v Izrael na dan začetka premirja

Zunanja ministrica Tanja Fajon bo s portugalskim kolegom Joaom Gomesom Cravinhom danes v Izraelu začela obisk na Bližnjem vzhodu v okviru iskanja poti za trajen mir v regiji.

Zunanja ministra Slovenije in Portugalske se bosta sestala z zunanjim ministrom Elijem Koenom, vljudnostno pa se bosta srečala tudi s predsednikom Jicakom Hercogom. Nato naj bi se v Ramali na zasedenem Zahodnem bregu sestala s palestinskim kolegom Rijadom al Malikijem, sprejel pa ju bo tudi palestinski premier Mohamed Štejeh.

V soboto bosta s predstavniki Jordanije in Egipta kot ključnima regionalnima partnerjema govorila o trenutnih razmerah in možnostih za mir v regiji, so sporočili z ministrstva za zunanje in evropske zadeve.