Začelo se je sojenje moškemu, ki je na zagrebški osnovni šoli ubil sedemletnika

Danes se na zagrebškem okrožnem sodišču začenja sojenje moškemu, ki je lani decembra na Osnovni šoli Prečko ubil sedemletnega otroka, več učencev in učiteljico pa huje ranil, poročajo hrvaški mediji.

Obtoženemu so podaljšali pripor, obtožen pa je 55 kaznivih dejanj, je za hrvaški medijski portal Net.hr dejal odvetnik obtoženega Miroslav Vlašić. Gre za umor, štiri poskuse umora in 50 kaznivih dejanj kršitve otrokovih pravic. »Kršil je pravice otrok, ki so bili navzoči zločinom,« je pojasnil Vlašić.

Županijsko tožilstvo Zagreb je v obtožnici predlagalo podaljšanje pripora obtoženca, saj bi njegov izpust pomenil ponovno nevarnost za javnost. Obenem je pripor nujen za nemoteno vodenje postopka kaznivih dejanj, za katere je predpisana dolgotrajna zaporna kazen, navajajo hrvaški mediji.

Zdravniki so prav tako podali psihiatrično oceno o duševnem zdravju obtoženca, dejansko sojenje naj bi se začelo v začetku jeseni, odvisno, kdaj bo potrjena obtožnica, je še dejal Vlašić.

Gre za nekdanjega učenca Osnovne šole Prečko, ki je po napadu z nožem pobegnil v bližnji zdravstveni dom, kjer je poskušal storiti samomor. Obtoženi, ki je bil v času napada star 19 let, je z nožem napadel otroke in učiteljico. Sedemletni otrok je zaradi vbodnih ran umrl med poskusom oživljanja. Storilec je huje poškodoval tudi učiteljico in učence, stare sedem, 11 in 15 let.