Začenja se novo poglavje Netanjahujevega makiavelizma

»Večni« predsednik izraelske vlade Benjamin Netanjahu še ni politično truplo. Vsaj za zdaj mu je – kljub drugačnim napovedim, predvsem pa pričakovanjem – uspelo preživeti. Rezultati izraelskih parlamentarnih volitev so namreč pretesni, da bi lahko govorili o jasnem zmagovalcu – čeprav sta obe strani to storili. Toda: proces sestavljanja vlade, ki sledi, je pisan na kožo največjemu makiavelistu našega časa.

Netanjahu bi lahko v primeru, da nikomur ne uspe sestaviti vlade, le to, kot »tehnični mandatar«, še naprej vodil vsaj do julija prihodnje leto. In na to je med poletnim razpustom kneseta tudi računal.