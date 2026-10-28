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    Začenja se novo poglavje Netanjahujevega makiavelizma

    Po volitvah je pred Izraelom nova politična kriza, v kriznem stanju pa je poveljnik genocida v Gazi daleč najmočnejši.
    Netanjahu bi lahko v primeru, da nikomur ne uspe sestaviti vlade, le to, kot »tehnični mandatar«, še naprej vodil vsaj do julija prihodnje leto. FOTO: Ammar Awad/Reuters
    Galerija
    Netanjahu bi lahko v primeru, da nikomur ne uspe sestaviti vlade, le to, kot »tehnični mandatar«, še naprej vodil vsaj do julija prihodnje leto. FOTO: Ammar Awad/Reuters
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    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    »Večni« predsednik izraelske vlade Benjamin Netanjahu še ni politično truplo. Vsaj za zdaj mu je – kljub drugačnim napovedim, predvsem pa pričakovanjem – uspelo preživeti. Rezultati izraelskih parlamentarnih volitev so namreč pretesni, da bi lahko govorili o jasnem zmagovalcu – čeprav sta obe strani to storili. Toda: proces sestavljanja vlade, ki sledi, je pisan na kožo največjemu makiavelistu našega časa.

    Netanjahu bi lahko v primeru, da nikomur ne uspe sestaviti vlade, le to, kot »tehnični mandatar«, še naprej vodil vsaj do julija prihodnje leto. In na to je med poletnim razpustom kneseta tudi računal.

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