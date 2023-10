Začenja se sojenje Trumpu zaradi poslovnih prevar

V New Yorku se bo danes začelo sojenje nekdanjemu predsedniku ZDA Donaldu Trumpu in vodilnim v njegovem poslovnem imperiju zaradi obtožb o zavajanju bank in zavarovalnic z laganjem o dejanski vrednosti premoženja za pridobitev ugodnih posojil. Na svojem družbenem omrežju truth social je v nedeljo potrdil udeležbo in napovedal boj za svoj ugled.

»Jutri zjutraj grem na sodišče, kjer se bom boril za svoje ime in ugled,« je zapisal Trump, ki vse obtožbe zanika, in primer označil za prevaro. Sojenje, ki bi lahko trajalo več mesecev, se bo začelo predvidoma ob 10. uri po lokalnem oziroma ob 16. uri po srednjeevropskem času.

Na sodišču bo verjetno pričalo več ljudi, vključno s Trumpovimi otroki in nekdanjim finančnim direktorjem skupine podjetij The Trump Organization Allenom Weisselbergom, poročajo tuje tiskovne agencije.

Odločitev o ključnem zahtevku tožbe, ki jo je vložila pravosodna ministrica New Yorka Letitia James, je sicer že prejšnji teden sprejel newyorški državni sodnik Arthur Engoron. Skupini podjetij je odredil odvzem nekaterih poslovnih licenc, zaradi česar ta tako rekoč ne bo več smela poslovati v New Yorku.

Prepoved poslovanja in kazen v višini 250 milijonov dolarjev

Engoron je sprejel tako imenovano skrajšano sodbo o tožbi, ki za Trumpa in njegov poslovni imperij poleg prepovedi poslovanja v New Yorku zahteva kazen v višini 250 milijonov dolarjev.

V sodbi je sodnik sklenil tudi, da bo za nadzor nad poslovanjem Trumpove organizacije imenoval neodvisnega opazovalca.

Poleg tega Trumpa v prihodnjih mesecih čaka še več drugih sodnih postopkov. V začetku marca se bo na sodišču v Washingtonu branil pred obtožbami o sprevračanju izida predsedniških volitev leta 2020, na katerih je zmagal aktualni predsednik Joe Biden.

Istega meseca bo nato nastopil pred državnim sodiščem v New Yorku zaradi domnevnih kaznivih dejanj, povezanih s plačilom pornografski igralki Stormy Daniels za molk o spolnem razmerju pred volitvami 2016. Na Floridi pa se bo nekdanji predsednik soočil z obtožbami o napačnem ravnanju s tajnimi dokumenti po odhodu s položaja.

Nazadnje se bo Trump v Georgii branil pred obtožbami o kovanju zarote z namenom izpodbijanja izida volitev v tej zvezni državi leta 2020, laganju uradnim osebam, ponarejanju dokumentov in spodbujanju h kršenju prisege.