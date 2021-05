6.39 Od danes pogojno sproščena tudi sejemska dejavnost

6.34 Začenjajo s samotestiranjem dijakov

Od danes se pod pogojem testiranja zaposlenih sprošča sejemska dejavnost. Za njeno izvajanje v notranjosti je za obiskovalce določen pogoj PCT (preboleli, cepljeni, testirani), poleg tega bo treba zagotoviti enosmerno gibanje obiskovalcev. Število oseb bo omejeno na 10 kvadratnih metrov na posameznega obiskovalca, je pa treba še naprej zagotavljati 20 kvadratnih metrov na posamezno stranko v celotnem trgovskem centru. Sejemsko dejavnost je na četrtkovi dopisni seji z novim odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, sprostila vlada. Odlok velja do 30. maja.Pri osebnem prevzemu blaga, hrane ali pijače na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki, je dovoljeno uživanje hrane in pijače na prevzemnem mestu. A zgolj za mizami in ob upoštevanju pogojev, ki so z odlokom določeni za gostinske obrate. Pri izjemah storitev strokovnega oziroma poslovnega izobraževanja in usposabljanja je pri usposabljanju dodan primer opravljanja kongresne dejavnosti. Kot izjemo od obveznosti testiranja za zaposlene in potrošnike so zaradi poenotenja z drugimi odloki dodani prebolevniki, ki so bili cepljeni z enim odmerkom cepiva v obdobju do največ osem mesecev od pozitivnega PCR-testa oziroma začetka simptomov. Pri tem se šteje, da se zaščita vzpostavi z dnem cepljenja.Dijaki bodo danes začeli prostovoljno samotestiranje na okužbo z novim koronavirusom v domačem okolju. Na šole so sicer poslali 180.000 testov, vendar ni znano, kolikšen je interes med dijaki. Na ministrstvu za zdravje so dijake pozvali k odgovornemu pristopu k samotestiranju, ki je tudi dejanje medgeneracijske solidarnosti. Samotestiranje, ki ga bodo izvajali vsakih sedem dni, bo potekalo prostovoljno in v domačem okolju. Testirajo se tisti, ki še niso preboleli covida-19, tisti, ki so ga že in je od okužbe minilo več kot šest mesecev, in tisti, ki niso bili cepljeni. Za samotestiranje morajo biti učenec zdravi, brez znakov akutne okužbe dihal ali prebavil.V primeru pozitivnega rezultata testa je treba o tem obvestiti osebnega zdravnika, ki šolarja naroči na PCR test, na katerega dijak počaka doma v samoizolaciji. Če je pozitiven tudi izvid PCR testa, naj starši o tem obvestijo tako osebnega zdravnika kot šolo. Kot je v četrtek dejal državni sekretar na ministrstvu za zdravje, so se po posvetih z epidemiologi, Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano in ministrstvom za izobraževanje ravnatelji ter predstavniki dijakov in študentov strinjali, da morajo storiti vse, da šolanje poteka v šoli. Skupaj z epidemiologi in svetovalno skupino za covid-19 so tako sprejeli odločitev, da s samotestiranjem pričnejo še v tem šolskem letu, s čimer se bodo pripravili tudi na morebitno poslabšanje razmer v jeseni. Začetek testiranja v osnovnih šolah še usklajujejo, saj še urejajo podrobnosti glede postopkov prepakiranja.