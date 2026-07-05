Začenjajo se enotedenske kitajsko-ruske vojaške vaje »za mir in stabilnost«

Kitajska in Rusija bosta ta mesec izvedli skupne letne pomorske vojaške vaje, je v nedeljo napovedalo kitajsko obrambno ministrstvo. Podrobnosti o vajah ni podalo, je pa pojasnilo, da bosta državi tudi patruljirali v Tihem oceanu. Moskva je nato potrdila, da se bodo skupne vaje začele v ponedeljek, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pomorske sile obeh držav bodo sodelovale v vaji z imenom Skupno morje 2026 v vodah in zračnem prostoru pri Qingdau, pomembnem vojaškem pristanišču na vzhodu Kitajske, je sporočilo obrambno ministrstvo v Pekingu, pri čemer podrobnosti o obsegu vaje ni podalo.

»Po vaji bodo nekatere sile obeh strani izvedle skupno pomorsko patruljo na zadevnih območjih Tihega oceana. Ta dogovor je namenjen skupnemu odzivanju na varnostne izzive ter varovanju regionalnega miru in stabilnosti,« so sporočili z ministrstva.

Tihomorska flota ruske mornarice je medtem sporočila, da se bodo vaje začele v ponedeljek, potekale pa bodo do 13. julija. Po navedbah vojske bo cilj vaj okrepiti strateško partnerstvo med državama ter zagotoviti mir in stabilnost v regiji.

Vaje bodo potekale po nedavnem obisku ruskega predsednika Vladimirja Putina na Kitajskem. Peking in Moskva sicer vaje Skupno morje izvajata že od leta 2012. Lani so vaje potekale v vodah blizu ruskega pristanišča Vladivostok.

Predsednika Kitajske in Rusije Xi Jinping in Vladimir Putin med pregledom častne straže med nedavnim Putinovim obiskom v Pekingu. FOTO: Maxim Shemetov/Reuters

Poleg gospodarskih in političnih vezi sta Moskva in Peking v zadnjih letih okrepila tudi vojaško sodelovanje, njuni odnosi pa so se po začetku ruske invazije na Ukrajino februarja 2022 še poglobili. Kitajska nikoli ni obsodila vojne.

Mnogi ukrajinski zavezniki tako obtožujejo Peking, da podpira Moskvo, na drugi strani pa Kitajska vztraja pri tem, da glede vojne v Ukrajini zavzema nevtralno stališče in redno poziva h končanju spopadov.