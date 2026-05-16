Začetek drugačnega partnerstva

Pomen njegovega obiska bo viden šele, ko se bo ameriški predsednik vrnil domov.

Ameriškega predsednika Donalda Trumpa je zadnji dan bivanja v Pekingu gostitelj Xi Jinping povabil na čaj v Zhongnanhai. Kitajski predsednik ni pozabil poudariti, da je to »zelo zasebno okolje«, v katero običajno ne vstopajo tuji gostje. Dodal je, da je to del nekdanje cesarske palače in kraj, kjer tudi on dela in živi. To je bilo znamenje posebne povezanosti, ki je bila ustvarjena med državnikoma in je pogoj za stabilnejše odnose med najmočnejšima silama na svetu. Za zdaj. Xi Jinping je gostu odprl vrata najbolj skrivnega kotička Kitajske in prav tukaj sta ob najboljšem čaju imela pogovore za zaprtimi vrati. Še vedno ni znano, o čem sta se pogovarjala, očitno pa je bila ena od tem vojna proti Iranu, po vsej verjetnosti tudi ameriški izvoz orožja v Tajvan. Trump: Oba si želiva, da bi se ...