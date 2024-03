Začetek muslimanskega ramazana v upanju na premirje v Gazi

S sončnim zahodom se bo danes začel deveti mesec muslimanskega koledarja, ramazan, ki bo trajal 30 dni. Med tem svetim mesecem se muslimani postijo od zore do sončnega zahoda. Post, ki je tretja praktična islamska dolžnost, bodo začeli v ponedeljek. Letos si mednarodna skupnost predvsem želi, da bi med ramazanom utihnilo orožje v Gazi.

Katar, Egipt in ZDA si že tedne prizadevajo, da bi Izrael in islamistično palestinsko gibanje Hamas dosegla prekinitev ognja na območju Gaze, saj so med nadaljevanjem izraelskih vojaških operacij humanitarne razmere za skoraj dva milijona tamkajšnjih Palestincev vse bolj kritične zaradi pomanjkanja hrane, vode in zdravil. Operacije, ki jih je Izrael začel po napadu Hamasa 7. oktobra lani, pa so v enklavi zahtevale že skoraj 31.000 palestinskih življenj, večinoma civilistov.

V luči ramazana se je krepil tudi strah pred morebitni spopadi v vzhodnem Jeruzalemu, zlasti na Tempeljskem griču, najsvetejšem kraju za Jude, kjer se nahaja mošeja Al Aksa, tretji najsvetejši kraj za muslimane.

Hamas je medtem Palestince na Bližnjem vzhodu pozval, naj med ramazanom vsak dan izvajajo napade na Izrael, ki napoveduje obsežno operacijo v Rafi na jugu Gaze, kamor se je zateklo 1,5 milijona ljudi iz drugih delov enklave.

Guterres pozval k prekinitvi ognja tudi v Sudanu

K prekinitvi ognja med tem svetim muslimanskim mesecem je generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres pozval tudi sprti strani v Sudanu, kjer zaradi skoraj enoletnega konflikta okoli 25 milijonov ljudi oziroma polovica prebivalcev potrebuje humanitarno pomoč in zaščito.

Ramazan je sicer za muslimanske vernike čas duhovne prenove, samorefleksije, discipline in solidarnosti. Je priložnost, da okrepijo svojo vero in poglobijo njeno razumevanje ter izkažejo sočutje do drugih ljudi, je poudarila Islamska skupnost v Republiki Sloveniji.

Ima globoko duhovno, telesno, psihofizično, zdravstveno in socialno dimenzijo. Namen posta, ki je individualna odločitev vsakega zdravega in polnoletnega posameznika, je tudi duhovno čiščenje, krepitev samokontrole in empatije do tistih, ki trpijo. Ta mesec prav tako spodbuja k povečanju dobrodelnosti, skupnih molitev in branju Korana, saj je to mesec, v katerem se je njegovo razodetje začelo.

Za vse tiste, ki pristopijo k izvrševanju posta, pa pomeni, da se od zore do sončnega zahoda odrekajo vodi, hrani, vsem drugim užitkom in negativnim mislim ter dejanjem. Skupne molitve in iftarji, večerni obroki, s katerimi verniki prekinejo svoj post, pa so ključni trenutki, ki združujejo družino, sosede, prijatelje in skupnost, so dodali.

V Sloveniji bodo skupne večerne molitve potekale v 18 lokalnih odborih islamske skupnosti, najbolj obiskan in obremenjen pa bo Muslimanski kulturni center v Ljubljani.

Ramazan se bo s sončnim zahodom zaključil 9. aprila, dan kasneje pa se bo začel ramazanski bajram.