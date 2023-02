Začetek nove ruske ofenzive na vzhodu Ukrajine

V nadaljevanju preberite:

Medtem ko je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski v Londonu in Bruslju – kot kaže, uspešno – lobiral za pošiljko lovskih letal in dodatnih tankov, so ruske sile s pomočjo podizvajalcev na vzhodu Ukrajine močno povečale ofenzivne dejavnosti. Na območju Svatove-Kremina celo tako, da ukrajinski obveščevalni viri govorijo o začetku nove velike ofenzive.