Začetek obiska v znamenju previdnega optimizma

Dogajanje med supersilama je bilo zaznamovano z osebnostjo državnikov, ki bi se rada zapisala v zgodovino.

Srečanja med najmočnejšima voditeljema na svetu na prvi pogled ni prežemala moč. Ameriški predsednik je iz svojega kadilaka, poimenovanega »Zver«, izstopil malce negotovo, nato pa se je zdelo, da si na vso moč prizadeva ohraniti ravnotežje, ko je ob gostitelju Xi Jinpingu korakal po rdeči preprogi, razprostrti pred Veliko palačo narodov na zahodnem robu Trga nebeškega miru. Xijevo opozorilo, da je Tajvan najpomembnejša tema. Trump je prispel v Peking z močno poslovno delegacijo. Danes pogovori o Iranu, Ukrajini, Rusiji in morda Severni Koreji. Xi Jinping je z diskretnim zadovoljstvom dopustil, da so kamere pokazale, kako opazno je bilo, da je med njima sedem let razlike. Čeprav bosta rojstni dan praznovala z dnevom razlike – Trump 14., Xi Jinping pa 15. junija –, se je 73 let, kolikor jih ...