Zadimil bi Dubrovnik v povračilo za bosanski Černobil

Ker je Hrvaška sklenila, da bo ob meji z Bosno in Hercegovino postavila odlagališče jedrskih odpadkov, med državama že več kot dve desetletji tli na videz nerešljiv spor. Da načrt Hrvaške krši konvencijo o presoji čezmejnih vplivov na okolje, bodo predstavniki BiH dokazovali tudi na so­očenju v Ženevi sredi maja. Pred tem srečanjem je eden od bosanskih ministrov predstavil inovativno bližnjico do rešitve spora.

Primer Trgovska gora, v okviru katerega uradni Zagreb načrtuje gradnjo odlagališča za svoj del jedrskih odpadkov iz jedrske elektrarne v Krškem, je ena od redkih tem, ki že desetletja povezuje kronično razdeljeno družbo Bosne in Hercegovine. Politično odločitev Hrvaške, da bo v hribih na območju zapuščenega skladiščnega objekta nekdanje Jugoslovanske ljudske armade zgradila skladišče nizko- in srednjeradioaktivniih odpadkov iz jedrske elektrarne v Krškem in drugih nevarnih odpadkov hrvaške industrije, medicine in raziskovalnih inštitutov, v etnično razdeljeni BiH razumejo kot ekološki rasizem sosednje države, ki lahko resno ogrozi zdravje okoli 250.000 njihovih državljanov.