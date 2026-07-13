Zadnja odločitev o Tanji Fajon še ni padla

Klobčič z imenovanjem nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon za posebno predstavnico EU za Sahel se za zdaj še ni razpletel. Ostalo je še predvideno, da bo imenovanje izvedeno na zasedanju stalnih predstavnikov držav članic (Coreper), ki bo v Bruslju potekalo v sredo in nato potrjeno v pisnem postopku na ravni sveta EU.

Vodja diplomacije Tone Kajzer je po nedeljskem srečanju z zunanjepolitično predstavnico Evropske unije Kajo Kallas opozoril, da pričakuje pojasnila o poteku postopka pri predlogu imenovanja Tanje Fajon, njegovi transparentnosti in morebitnih kršitvah integritete. Zadeva bo, »kar se nas tiče, še ostala odprta«.