Zadnji dnevi odprte meje med Estonijo in Rusijo

Pred mejnim prehodom med Estonijo in Rusijo v Narvi na skrajnem severovzhodu baltske države, ki poteka čez Most prijateljstva, na estonski strani meje vsak dan v dolgi vrsti čaka več sto ljudi. Od leta 2024 je – to je bila odločitev Rusije – je mejni prehod med nekoč tesno povezanima mestoma Narva in Ivangorod odprt le za pešce in še to le podnevi. Pred rusko agresijo na Ukrajino je mejo v Narvi v povprečju prestopilo okoli 6000 ljudi dnevno. Danes le še okoli tisoč. S 1. decembrom se bo tam promet – ni znano, za kako dolgo – povsem ustavil. Estonske oblasti so se v nedeljo namreč odločile, da v začetku prihodnjega meseca zaprejo vse tri mejne prehode z Rusijo, sicer edine še odprte mejne prehode med Evropsko unijo in Rusko federacijo ((Narva na severu in Koidula ter Luhamaa na jugu ...