FOTO:»Zadnji odgovor ustave na predsednika, ki samega sebe vidi kot kralja«

Joe in Hunter Biden. Foto Jonathan Ernst Reuters

Demokratski kongresnik in Trumpov tožilec Jerry Nadler. Foto Mandel Ngan Afp

Senatorka Lisa Murkowski. Foto Mandel Ngan Afp

New York – Noben predsednik ZDA še ni tako zlorabil svojega položaja za siljenje tuje države, naj mu pomaga goljufati na volitvah, so še naprej prepričani ameriški demokrati. »To ni najprej Amerika, to je najprej!« je v procesu razreševanja republikanskega predsednika obsojal visoki demokrat. »Pred tem se lahko skrije celo predsednik!«Na drugi dan od treh, rezerviranih za predstavitev obtožnice, so demokratski tožilci iz republikansko večino v senatu in vso ameriško javnost poskušali prepričati v Trumpovo krivdo. Med novimi pričami bi še posebej radi videli nekdanjega predsednikovega svetovalca za nacionalno varnost, ki je delovanje tesnih Trumpovih sodelavcev v Ukrajini primerjal z drogeraškim poslom, nasprotniki republikanskega predsednika pa bi tudi radi preprečili napade na sina nekdanjega demokratskega podpredsednika. Trump je v razvpitem julijskem telefonskem pogovoru ukrajinskega predsednikaprosil za preiskavo sedanjega demokratskega predsedniškega kandidata in njegovega sina Hunterja.Demokrati so obtoževali, da se je to zgodilo šele, ko ga je Joe Biden začel premagovati na raziskavah javnega mnenja, in izrazili prepričanje, da takšno predsednikovo obnašanje za zaprtimi vrati obsojajo tudi številni republikanci, a se bojijo nastopiti v javnosti. Da bi razelektrili republikanske argumente, so sinoči sami secirali primer, ki je v času velikega očetovega vpliva na ameriško politiko do Ukrajine sedel v upravnem odboru tamkajšnjega proizvajalca zemeljskega plina. Teksaška kongresnicaje priznala, da je Joe Hunter zahteval odstranitev ukrajinskega tožilca, ki je preiskoval Burismo Holdings, a je poudarila tudi, da je tožilecna splošno veljal za skorumpiranega.Demokrati zahtevajo, naj se proces osredotoči na obtoženca Trumpa. Pritiski na Ukrajino so po njihovem prepričanju ogrožali tudi ameriško varnost, saj so ustvarjali težave zaveznici, ki je v vojni z napadalno Rusijo, kot je že prvi dan obtoževanja poudarjal predsednik odbora predstavniškega doma za obveščevalne zadeve in vodja preiskave. Razrešitev je zadnji odgovor ustave na predsednika, ki samega sebe vidi kot kralja, je zatrjeval njegov kolega iz odbora za obveščevalne zadeve Nadler, ki je spisal obtožnico. »Razrešitev ni kazen za zločin, je namenjena spopadu z grožnjami političnemu sistemu.«Velika večina republikanskih senatorjev ne soglaša s tem in nestrpno čaka na svoj trenutek, ki bo z dnevnim redom za predsednikovo obrambo nastopil že v soboto popoldne po vzhodnoameriškem času. Predsednikovi zagovorniki med drugim poudarjajo, da je Ukrajini vojaško pomoč zagotovil šele Trump, demokratski predsednikjo je odrekal, Hunter Biden pa je v Burismi Holdings vlekel plačo brez kakršnih koli izkušenj v energetiki. Ta čas najbolj obtoževanega sina katere od ameriških političnih dinastij kmalu čaka tudi zasebna tožba washingtonske striptizete in matere njegovega nezakonskega otroka, na kateri bo morda moral razgrniti svoje pretekle dohodke.Če bodo o tem govorili tudi v senatu, bodo navzoči morda bolj pozorni kot med predstavljanjem obtožnice proti Trumpu. Po dolgih urah poslušanja demokratskih argumentov in brez svojih prenosnih telefonov so nekateri med njimi ustvarjali papirnate aviončke in reševali križanke ali celo brali knjigo, vsi pa zehali ali si podpirali težke glave. »Sem kot polit kužek,« si je po dolgih urah sedenja v senatni dvorani republikanska senatorka iz Aljaskeželela samo še vroče kopeli in kozarca vina.