FOTO:Zadnji trenutek, ko še lahko preprečimo tragedijo

Turčija je v provinci Idlib sprožila veliko vojaško operacijo. Ruski dogovor še čakamo. Hkrati je Ankara delno odprla svoje meje z Grčijo in Bolgarijo, kjer vlada kaos. Zaostrujejo se tako politične kot varnostne in humanitarne razmere. Kaj prinašajo prihodnji dnevi? Kaj je mogoče pričakovati na bojiščih v Idlibu?Potem ko je Turčija v nedeljo sprožila vojaško operacijo Pomladanski ščit in je v pripravljenosti za vstop na severozahod Sirije najmanj 20.000 turških vojakov (ob več tisoč turških podizvajalcih iz vrst sirskih uporniških milic, ki so že nekaj časa v Idlibu), je jasno, da se je Turčija odločila vojaško ...