Zadnjo generacijo obravnavajo kot kriminalce

V nadaljevanju preberite:

V Nemčiji je danes policija izpeljala obsežno racijo po domovih in drugih prostorih aktivistov Zadnje generacije. Očitajo jim oblikovanje kriminalne združbe in dvema osumljencema tudi načrtovanje sabotaže naftovoda med Trstom in Ingolstadtom. Predstavniki organizacije so racije označili za popolno norost in napovedali, da se ne bodo pustili ustrahovati.