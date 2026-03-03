ZAE odpirajo varne zračne koridorje, evakuirali so že 17.000 ljudi

Združeni arabski emirati (ZAE) naj bi s sosednjimi državami odprli varne zračne koridorje, da bi olajšali vrnitev svojih državljanov in pomagali obiskovalcem, da zapustijo državo, navaja CNN.

ZAE pravijo, da so sposobni opraviti 48 nujnih letov na uro, je v torek novinarjem povedal minister za gospodarstvo in turizem Abdulla bin Touq Al Marri, in dodal, da bi se število letov lahko postopoma povečalo glede na varnostne ocene.

Minister za gospodarstvo in turizem Abdulla bin Touq Al Marri pravi, da bi se število letov lahko postopoma povečalo glede na varnostne ocene. FOTO: Ryan Lim/Afp

Minister je povedal, da je bilo v prvi fazi načrta od nedelje iz države na 60 letih odpeljanih več kot 17.000 potnikov. V naslednji fazi je predvidenih 80 letov z nacionalnimi prevozniki, s skupno 27.000 potniki.

Slovenski potniki prispeli v Oman

V torek zjutraj po lokalnem času v ZAE so štirje avtobusi slovenskih državljank in državljanov, družin z otroki, s policijskim spremstvom krenili iz Dubaja proti Omanu in so na poti na letališče v Muškatu, so sporočili iz kabineta premiera Roberta Goloba.

Po novih informacijah urada vlade za komuniciranje so slovenski državljani, ki so danes iz Dubaja potovali v Oman, na varnem na letališču v Maskatu. Zaradi nenehnega spreminjanja varnostne situacije v regiji, letalo trenutno nima dovoljenja za pristanek v Maskatu, čeprav je letalo s posadko v pripravljenosti in čaka na nadaljnja navodila za vzlet. Odločitev je v pristojnosti lokalnih oblasti, na kar nimamo vpliva. Vlada in vse pristojne službe si prizadevajo, da slovenske državljane čim prej pripeljejo varno v domovino.

Pomoč potrebuje skoraj tri tisoč Američanov

Trumpova administracija je v torek sporočila, da si prizadeva za zagotovitev vojaških letal in čarterskih letov za pomoč številnim ameriškim državljanom, ujetim na Bližnjem vzhodu.

»V neposrednem stiku smo bili s skoraj 3000 Američani v tujini,« je na omrežju X zapisal Dylan Johnson, pomočnik državnega sekretarja za globalne javne zadeve.

Administracija je bila pod drobnogledom zaradi, kot pravijo kritiki, neustreznega svetovanja Američanom, naj zapustijo regijo pred začetkom vojaških akcij, in pomanjkanja pomoči ameriškim državljanom, ki so obtičali na Bližnjem vzhodu.