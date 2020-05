Zagon turizma v Italiji 15. junija?

Preberite tudi: Multimiljardna injekcija za Italijo

Luigi Di Maio je izjavil, da so mu Avstrijci zagotovili, da nemškim turistom ne bodo preprečevali vstopa v Italijo prek Avstrije. FOTO: Mohamed Abd El Ghany/Reuters

Dan D evropskega turizma?

FOTO: Manuel Silvestri/Reuters

Kot v drugih evropskih državah je tudi v Italiji, prvem evropskem epicentru pandemije novega koronavirusa, med najbolj prizadetimi področji turizem. Na letni ravni pričakujejo izgubo okoli 65 milijard evrov turističnega priliva. Ponovni zagon področja bo morda prinesel 15. junij, menijo v Rimu.Kot je napovedal zunanji minister, si bo Italija prizadevala za celostno evropsko odpravo zaprtih meja, kar bi preprečilo vzpostavitev lokalnih turističnih koridorjev, ki so posledica interesov posameznih držav. Tudi Italijani računajo na domače goste, a ti ne zadoščajo. Zelo pomemben del v njihovi turistični pogači pripada nemškim gostom.Cilj je, da bi turizem po vsej Evropski uniji ponovno zagnali 15. junija. »To bo neke vrste dan D za turizem. Nemčija se namerava odpreti 15. junija, prizadevamo si, da bi se odprli skupaj,« je povedal za nacionalno televizijo Rai. Treba je zagotoviti varnost turistov in pravila, ki bodo v vseh italijanskih regijah enotna. Tovrstni ukrepi se lokalno ne bodo smeli razlikovati.Kako bo potekalo odpiranje meje med Slovenijo in Italijo, bo znano po srečanju Di Maia in slovenskega zunanjega ministra, ki je predvideno za še ta teden. Glede omenjenih turističnih koridorjev, ki bi Italijo (ali pa tudi Slovenijo) zaradi interesov posameznih držav obšli, je navedel, da je bil v stiku z avstrijsko vlado. Izjavil je, da je dobil zagotovilo, da Avstrija nemškim turistom ne bo preprečevala, da bi v Italijo vstopili prek Avstrije.