Zagorel spomenik žrtvam grozljivega požara v Crans Montani

V švicarskem smučarskem središču Crans Montana, kjer je med novoletno zabavo v požaru umrlo 41 ljudi, večinoma mladih, je zgodaj davi zagorel spomenik, posvečen žrtvam požara. Gasilci so ogenj hitro pogasili, je sporočila policija in dodala, da vzrok požara preiskujejo.

Improvizirani spomenik, obdan s cvetjem in svečami, ki stoji v bližini kraja tragedije, je zagorel davi ob 6. uri, je sporočila policija v kantonu Valais. Kot je zapisala na družbenem omrežju X, je gasilcem uspelo požar hitro spraviti pod nadzor. V zvezi s požarom so že sprožili preiskavo.

Na začasnem spominskem mestu stoji bel šotor, kamor so obiskovalci položili na stotine sveč, rože, plišaste medvedke in pisma v spomin na 41 žrtev, ki so umrle v požaru v baru Le Constellation.

Posnetki, ki jih je danes predvajala švicarska javna radiotelevizija RTS, so prikazovali počrnel vrh bele, igluju podobne ponjave, postavljene nad spomenikom, da bi ga zaščitili pred vremenskimi vplivi.

Vinciane Stucky, mati v požaru umrlega 17-letnika. FOTO: Cecile Mantovani/Reuters

V požaru v baru Le Constellation, ki je izbruhnil v zgodnjih jutranjih urah 1. januarja, je bilo ob 41 smrtnih žrtvah poškodovanih 115 ljudi, večinoma mladih, nekateri med njimi huje. Več kot pet tednov po tragediji so mnogi še vedno na intenzivni negi s hudimi opeklinami in zastrupitvami zaradi vdihavanja dima.

Dosedanje ugotovitve preiskovalcev kažejo, da so požar najverjetneje zanetile iskre iz ognjenih fontan, nameščenih na steklenicah šampanjca, zaradi katerih se je na stropu vnela izolacijska pena.