Zagovarjajo skrajnosti, a se imajo za demokrate

Najnovejša raziskava o trendih desnega ekstremizma in rasizma med Nemci je pokazala, da se je delež tistih, ki imajo rigorozno desno ekstremistična prepričanja zmanjšal, in sicer z osem na 3,3 odstotka. Vendar iz tega še ni mogoče izpeljati, da skrajna desnica kakorkoli izgublja moč. Ravno nasprotno. Avtorji ugotavljajo, da so skrajno desna prepričanja vse bolj normalen sestavni del politične sredine in vse bolj sprejemljiva v družbi. Skrb vzbuja tudi dejstvo, da v delovanje demokracije zaupa zgolj polovica Nemcev. Še pred slabim desetletjem je v delovanje demokracije zaupalo skoraj 85 odstotkov vprašanih.

Rezultati študije, ki jo že vrsto let pripravljajo raziskovalci na inštitutu Friedrich Ebert Stiftung, so na določenih točkah presenetljivi oziroma dajejo mešane signale, ki zahtevajo nekaj več pojasnil. Na eni strani ugotavljajo, da se ima za prepričane demokrate 79 odstotkov Nemcev. Direktor Inštituta za interdisciplinarne študije konfliktov in nasilja IKG Andreas Zick je za Delo pojasnil, da rezultat kaže, da je demokracija še vedno cenjen model, saj se lahko ljudje z njo poistovetijo in jim daje občutek lastne vrednosti. »Po drugi strani vemo, da je lahko to zgolj deklarativna izjava. Tudi del skrajno desno usmerjenih ljudi se vidi tako,« je pojasnil sogovornik.