Zagreb se je ponovno stresel

Hrvaško prestolnico je danes pozno popoldne stresel zmeren potresni sunek z magnitudo 5,0. Epicenter potresa je bil v Markuševcu, približno štiri kilometre vzhodno od Zagreba, kjer je bil tudi epicenter rušilnega potresa , ki je Zagreb prizadel 22. marca, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.Kot je sporočila hrvaška seizmološka služba, so zmerno močan potres zabeležili danes ob 17.51. Potres so po navedbah seizmologov čutili prebivalci Zagreba in širše okolice. Po rušilnem potresu, ki je 22. marca v zgodnjih jutranjih urah prizadel Zagreb, se je mesto streslo še približno tisočkrat, poroča Hina.