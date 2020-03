Zagreb se še kar trese

Zagreb se, odkar ga je v nedeljo zjutraj prizadel močan potres, še kar ne neha tresti . Včeraj zvečer se je Hrvaška prestolnica znova stresla, epicenter potresa, ki je dosegel magnitudo 2,7 je bil v obmejni Bregani.Zadnji šibkejši potres, ki so ga v Zagrebu čutili nekaj pred deveto uro danes zjutraj, je bil eden od približno osemdesetih zabeleženih potresnih sunkov v zadnjih dveh dneh. Seizmologi opozarjajo, da bo tresenje tal trajalo še tedne, morda celo mesece.Deli mesta so še vedno brez plina, elektrike in vode. Za nameček se je v vrnila še zima, sneženje v Zagrebu napovedujejo še do konca tedna. 59 ljudi, ki je ostalo brez strehe na glavo, so začasno nastanili v študentski dom, postavili so tudi šotore.Potres je zahteval eno smrtno žrtev , več ljudi je poškodovanih. Nastala je ogromna gmotna škoda , uničeni so tudi številni neprecenljivi predmeti, ki jih je hranil zagrebški arheološki muzej Poleg potresa in sneženja Hrvaško pesti tudi epidemija novega koronavirusa. Včeraj so potrdili 61 novih primerov okužbe, skupno je okuženih 315 ljudi, skoraj polovica jih je iz Zagreba.