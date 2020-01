Zagrebški župan na udaru

Dolgoletni zagrebški župan se zaradi domnevnih malverzacij in zlorabe položaja sooča z nezadovoljstvom številnih Zagrebčanov. V HDZ so pozvali premiera Andreja Plenkovića, naj prekine zavezništvo z njim. Kritizira ga tudi katoliška cerkev.



V sredo so pred županijskim sodiščem v Zagrebu Milana Bandića, ki se je v aferi Agram izrekel za nedolžnega, pričakali protestniki, ki so ga izžvižgali in mu očitali, da je tat. Zahtevali so, naj ga spravijo za zapahe. Sporočili so mu, da mu bodo podarili milo, zobno ščetko, toaletni papir in brisačo, če ga bodo spoznali za krivega. Civilne pobude so za soboto napovedale protest v Zagrebu. Na prvem in drugem so sporočili županu, naj odstopi in da je kriv, na tretjem mu bodo povedali, da je bilo dovolj.

Politično toksična bližina

V aferi Agram je Bandić s 15 ljudmi in dvema podjetjema osumljen kaznivih dejanj, kot so zloraba položaja, utaja davkov in carin ter trgovanje z vplivom, s katerimi naj bi mestu Zagreb povzročili škodo v višini 2,6 milijona evrov. Bandić je bil v letih 2015 in 2016 dvakrat v priporu. Po plačani rekordni varščini 2,1 milijona evrov so ga izpustili, da se je lahko branil s prostosti.



Po oceni analitikov bi lahko Bandić padel. Po volilnem porazu predsednice države Kolinde Grabar Kitarović, ki jo je podpiral, je prejel vse več udarcev. V HDZ se zavedajo, da je njegova politična bližina toksična. Podpredsednik HDZ Darko Horvat je izjavil, da je čas za Bandićevo zamenjavo. Kljub kravji kupčiji med HDZ in stranko Bandić Milan 365 – Stranka dela in solidarnosti. Ta Plenkovićevi vladi zagotavlja večino v saboru, HDZ pa Bandiću večino v zagrebški skupščini.



Katoliška cerkev, ki velja za Bandićevo zaveznico, je kritizirala župana zaradi domnevno nezakonite zamenjave direktorja zagrebške otroške bolnišnice Srebrnjak Bora Nogala. Hrvaško novinarsko društvo ga bojkotira zaradi verbalnih napadov na novinarke. V javnosti se mu posmehujejo zaradi režiserja Daria Juričana, ki je razgalil njegove propagandne prijeme, ki so ga dve desetletji ohranjali pri političnem življenju. Bandić še ni bil v takšnem položaju, tudi takrat ne, ko je bil v priporu.

Spremembe trkajo na vrata

Na Hrvaškem se je družbeno in politično ozračje spremenilo. Pred 12 leti so mnogi zavrnili podpis pisma 26 javnih oseb proti Bandiću. Kljub očitkom o malverzacijah in korupciji ni izgubil javne podpore tudi zaradi populističnih metod, kot je bila organizacija koncertov kontroverznega pevca Marka Perkovića - Thompsona. Po oceni pobudnika pisma Dražena Lalića so krivi meščani, ki se niso udeležili volitev, in tisti, ki so kljub korupcijskim aferam in politični sramoti obkrožili njegovo ime. Bandiću so leta držali svečo tudi mediji, katoliška cerkev in politične elite, tako iz vrst SDP kot HDZ.



Spremembe trkajo na vrata, ker so ljudje začeli kaznovati korupcijo in klientelizem. Če bo HDZ razdrla zavezništvo z Bandićem, bo izgubil utrdbo v saboru, ki je rezultat politične trgovine in ne njegovega volilnega uspeha. Čeprav politika stopica za javnostjo, se Bandiću, ki velja za simbol koruptivnosti, obeta usoda nekdanjega premiera Iva Sanaderja in lastnika Agrokorja Ivice Todorića, ki sta padla, čeprav se je na vrhuncu njune moči zdelo, da sta nedotakljiva.