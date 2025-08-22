Zahod bi stopal čez rdeče črte Kremlja

V nadaljevanju preberite:

Čeprav konca ruske agresije na Ukrajino, miru ali vsaj premirja­ še ni na vidiku, je po srečanju Donalda Trumpa z Vladimirjem Putinom na Aljaski vse več razprav o prihodnjih varnostnih jamstvih. Tako kot spomladi, v prvi fazi razprav o tej temi, tudi tokrat ostaja veliko nejasnosti o tem, kakšna bi bila jamstva in kdo bi jih zagotavljal.

Rusija varnostna jamstva razlaga, kot da bi morala biti njihov del. Kot v istanbulskih pogajanjih po začetku invazije zahteva, da bi se jamstva lahko aktivirala le z njenim soglasjem. A ker je njihov namen odvračanje Putina od nove agresije, se takšna zahteva zdi vse prej kot iskrena priprav­ljenost na mir.