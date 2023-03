Zahod čakajo nove streznitve

V nadaljevanju preberite:

Ameriški napad na Irak, katerega dvajseto obletnico so zaznamovali na začetku tedna, je bil za mnoge le poskus predsednika Georgea W. Busha, da bi nadziral največje zaloge nafte na svetu, sam je govoril o končanju tiranije na svetu. Obisk kitajskega predsednika Xi Jinpinga pri ruskem Vladimirju Putinu kaže še resnejše posledice ponesrečenega »pax americana« na bajonetih: kljub zagotovilom demokratskega predsednika Joeja Bidna, da so se ZDA vrnile k zaveznikom in prijateljem, avtokratska aliansa širi svoj vpliv po svetu in ­obkroža Evropo.