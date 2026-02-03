Zahod in Ukrajina potapljata rusko floto v senci

Prihodki Rusije od nafte in plina bodo morda kmalu padli pod deset milijard dolarjev na mesec, kar bi močno prizadelo državne finance.

Ladja Grinch je 22. januarja plula v mednarodnih vodah ob obali Španije, ko sta nad njo začela krožiti dva helikopterja francoske mornarice. Vojaki so vdrli v kabino, preiskali ladjo in jo preusmerili v pristanišče blizu Marseilla, kjer je zdaj zasidrana in zastražena. Ladja Grinch je bila pod sankcijami, plula je pod lažno komorsko zastavo in prevažala 730.000 sodov ruske nafte. Je ena najmanj petih »izmuzljivih« ladij, ki so ta mesec končale v zahodnih mrežah. Ta ohlapna flota, ki prevaža izključno nafto, za katero velja na Zahodu embargo, je bila prvič sestavljena v Iranu okoli leta 2010 in se je od sredine leta 2022 več kot podvojila. Zdaj šteje skoraj 700 večinoma starejših plovil, ki jih prek slamnatih podjetij nadzirajo lastniki, katerih identiteta je skrita (če štejemo tudi ...