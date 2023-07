Zahod krepi pritisk na balkanskega zaveznika Putina

V nadaljevanju preberite:

Milorad Dodik, ki je na oblast v Republiki Srbski prišel s podporo Združenih držav Amerike, je danes zaradi naklonjenosti agresorski Rusiji v očeh Zahoda med vodilnimi dejavniki ogrožanja stabilnosti Bosne in Hercegovine in s tem tudi Zahodnega Balkana. Da se potrpljenje mednarodne skupnosti do njegovega secesionizma in podpore Kremlju izteka, je Dodiku očitno jasno, saj je v zadnjem času omehčal retoriko.