Zahod pričakuje odločilne bitke v Ukrajini

S krepitvijo ruskih napadov v okviru nove ofenzive so hitre dobave orožja in streliva Ukrajini usodnega pomena. Države Nata so po odločitvi o dobavah tankov, leopardov 2 in drugih, ki bodo že kmalu v Ukrajini (nemški leopardi že konec marca), zadržane v napovedih o novem orožju.

»Pozivam evropske države, ki imajo sodobne in učinkovite tanke, na katerih se nabira prah v vojašnicah in niso koristni, naj jih čim prej dajo Ukrajini,« je opozoril visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell. Po njegovem bo vojna odločena spomladi in poleti.

»Zavedanje, da je treba krepiti obrambne izdatke, je precej razširjeno,« je razpravo na Natu povzel minister za obrambo Marjan Šarec. Slovenija do prihodnjega leta ne bo izpolnila niti zaveze nekdanjih vlad o vlaganjih v višini poldrugega odstotka BDP, a se bo približala tej ravni.