Zahodna Evropa v primežu neurja Ciaran, ki prihaja k nam

Neurje Ciaran z močnimi vetrovi in obilnim deževjem je danes zajelo jug Anglije, zaradi česar so oblasti ustavile železniški promet in odredile zaprtje več šol. V Franciji, kjer so zabeležili sunke vetra s hitrostjo okoli 200 kilometrov na uro, je ponoči zaradi neurja umrla ena oseba. Neurje težave povzroča tudi v Belgiji in na Nizozemskem. Ciklon, kot so opozorili vremenski strokovnjaki na današnji tiskovni konferenci, prihaja tudi k nam.

Za dele Anglije, Škotske in Walesa veljajo rumena in oranžna vremenska opozorila, ki pomenijo nevarnost za življenje in premoženje. Več kot 300 šol je zaprtih, okoli 40 prebivalcev otoka Jersey pa so evakuirali v hotele. Na otoku so izmerili veter s hitrostjo do 164 kilometrov na uro, več tisoč gospodinjstev v Angliji pa je ostalo brez elektrike, poroča britanski BBC.

Najvišja, tretja stopnja opozorila velja tudi za tri francoske departmaje. Opozorila pred močnimi sunki vetra so medtem meteorologi izdali tudi za regijo Ile-de-France, ki vključuje Pariz. Zaprtih je več primestnih železniških linij v okolici prestolnice, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V Franciji umrla ena oseba

V Franciji so ponoči zabeležili tudi prvo smrtno žrtev neurja, potem ko je na voznika tovornjaka padlo drevo, je za televizijo France Info povedal minister za promet Clement Beaune. Še štiri osebe so bile poškodovane, vključno z gasilcem.

Zaradi neurja je brez elektrike ostalo okoli 1,2 milijona francoskih gospodinjstev, pristojne službe pa si prizadevajo obnoviti oskrbo, je davi sporočila ministrica za energijo Agnes Pannier-Runacher. V Franciji so sicer gasilci posredovali skoraj 1900-krat, na severu države pa so zabeležili sunke vetra s hitrostjo okoli 200 kilometrov na uro.

V Belgiji je zaradi neurja otežen letalski, železniški in cestni promet. Nekateri leti v Antwerpen in iz njega so bili preusmerjeni v Bruselj, na letališču v prestolnici pa je zaradi izrednih razmer v uporabi le ena vzletno-pristajalna steza, kar povzroča zamude. Gasilci so posredovali predvsem zaradi podrtih dreves, odkritih streh in poškodovanih električnih vodov.

Belgijski meteorološki urad opozarja na močne sunke vetra, ki bi na zahodu države lahko dosegli hitrost do 110 kilometrov na uro. Podobno hitrost bi vetrovi lahko dosegli tudi na Nizozemskem, kjer je že bilo odpovedanih na stotine letov, poročajo lokalni mediji.

Opozorila pred Ciaranom veljajo tudi za obale Severnega in Baltskega morja, kamor naj bi se neurje postopoma pomaknilo. V Severnem morju bosta po napovedih še posebej prizadeta nemška Vzhodna Frizija in otok Helgoland. Močan veter bodo spremljali gosta oblačnost in nalivi. Veter se bo predvidoma umiril proti koncu tedna, poroča nemška tiskovna agencija dpa.