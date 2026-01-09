Zahodne vrednote ne vplivajo na nikogar več

O stanju turške demokracije, vplivu te države na regijo in svet, vplivu Evrope in zahodnih vrednot na konservativno oblast v državi s 85 milijoni prebivalcev in napovedih za prihodnost smo se pogovarjali s Hüseyinom Bağcıem, profesorjem mednarodnih odnosov na Bližnjevzhodni tehnični univerzi v Ankari.

Hüseyin Bağcı je zagovarjal doktorsko disertacijo iz političnih znanosti na Univerzi Friedricha Wilhelma v Bonnu, med letoma 2020 in 2024 je deloval kot predsednik turškega inštituta za zunanjo politiko.

Profesor, ki deluje tudi kot svetovalec s področij mednarodnih odnosov, zunanje politike in globalnih zadev, nam je kot dobri poznavalec domačih političnih razmer in mednarodnega konteksta pomagal razumeti učinek iliberalnih pojavov na vsakdanje življenje v Turčiji in prihodnje trende v regiji.

Turčija ima pomemben položaj v mednarodni areni. O tem pričajo tudi besede papeža Leona XIV., ki si je za prvi obisk v tujini izbral ravno vašo državo in prepričeval oblasti, naj gradijo mostove v polariziranem svetu.

Turčija ni zgolj opazovalka, ampak je tudi resna igralka. Je glavna igralka v več regijah, od Balkana do Črnega morja, od Kavkaza do osrednje Azije, od Bližnjega vzhoda do celotnega Sredozemlja. Ta geopolitična in geostrateška lega državi v trenutnem mednarodnem kontekstu omogoča, da je pomemben dejavnik, ki lahko znatno vpliva na vsa našteta območja.

Turčija ni jedrska sila, temveč je srednje močna država, ki sodi med šestnajst najmočnejših gospodarstev na svetu in je tudi članica skupine G20, čeprav se spoprijema z določenimi ekonomskimi izzivi, ki jih je mogoče premagati. Kljub številnim kritikam vlade, med katerimi so tudi povsem upravičene, se verjetno strinjamo, da so turška prizadevanja za mir [na Bližnjem vzhodu] vredna podpore.

Turčija mora revidirati svoje politike do velesil, je prepričan Huseyin Bağci, strokovnjak za mednarodne odnose. Foto osebni arhiv

Kje vidite to vlogo vaše države v prihodnje?

Menim, da bo prihodnost sveta in Evrope prisilila države v regiji v sodelovanje s Turčijo na različnih področjih, bodisi na področju migracij, gospodarstva in evropske varnosti bodisi pri prenovi Gaze, Sirije in pozneje tudi Sudana.

Trenutno je Turčija med svetovnimi igralci, ki morajo revidirati svoje politike do velesil, kot so ZDA, Kitajska, Rusija, Evropska unija in seveda tudi Indija, ki po številnih merilih sodi v družbo velikih. Torej mora tudi Turčija preoblikovati svojo strategijo do teh držav in jo kolikor je mogoče uskladiti z lastnimi strateškimi interesi. Država, kot je Turčija, mora pri tem biti pragmatična in realistična, ne avanturistična.

Kako odgovarjate na pogoste pomisleke, da ima Turčija pod Erdoğanom neootomanske ambicije?

Svet ni več tak, da bi Turčija zmogla kaj takega, tudi če bi hotela. Seveda če pogledamo ekonomsko moč, smo šestnajsto gospodarstvo na svetu in članica G20, kar je v redu. Poleg tega ni vse odvisno od ambicij Turčije, veliko je odvisno tudi od tega, kako nas vidijo druge države. Grčija, Črna gora, Romunija, Srbija ...

Na Balkanu, zlasti v Srbiji in Črni gori, se po nedavnih incidentih pogosto zdi, da odpor do Turkov narašča. Kako vidite ta trend?

To ničesar ne spremeni. Črna gora je premajhna, Srbija pa je preveč odvisna od Evropske unije, Turčije, Rusije in Kitajske. Uporaba tega odpora in stereotipi, ki jih politiki uporabljajo za domačo rabo, bodo verjetno do neke mere služili svojemu namenu, da jim bodo morda pomagali ostati na oblasti. Toda z vidika zunanje politike to nima pomena oziroma je ta zanemarljiv.

Kako zunanjemu vplivu Turčije pomaga, da njen voditelj doma drži vse niti v svojih rokah?

V tem smislu ima Recep Tayyip Erdoğan veliko srečo. Celo Machiavelli bi mu zavidal, da mu vedno stoji ob strani Fortuna. Kot je povedal že Machiavelli, ni dovolj biti zgolj dober voditelj, potrebuješ tudi srečo, da se dogodki razvijajo tebi v prid, in v tem primeru menim, da je tako.

Erdoğan je verjetno eden od najbolj zanimivih političnih voditeljev, saj naredi toliko napak, a kljub temu ostane na oblasti. Drži, da je zelo kontroverzen, obenem pa je dejstvo, da je z Vladimirjem Putinom najbolj izkušen državnik v sedanjem političnem svetu.

Obstati štiriindvajset let na oblasti ni lahko. Preživeti vse bitke na vrhu gotovo ni bilo preprosto. Z leti je vse bolj izkušen, moder, premišljen in previden. Ni tak kot pred desetletjem, ko je za številne težave obtoževal Evropo, ZDA in tako naprej, zdaj postaja star, siv človek, ki vsako izrečeno besedo previdno izbere.

Gotovo je politik, ki mu ljudje radi prisluhnejo. Delal je že s petimi ameriškimi predsedniki in z ne vem koliko premieri različnih držav. Turška zunanja politika je danes veliko bolj pragmatična in realistična kot nekoč.

Turčija mora revidirati svoje politike do velesil, je prepričan Huseyin Bağci, strokovnjak za mednarodne odnose. Foto osebni arhiv

Ko danes slišimo, da odstavljenemu županu Istanbula Ekremu İmamoğluju grozi več kot dva tisoč let zapora, na Zahodu tako rekoč ni več kritik stanja demokracije v vaši državi in obračunavanja s političnimi nasprotniki režima. Je to tudi zato, ker potrebujejo pomoč te oblasti pri urejanju razmer v regiji?

Ko govorim s kolegi in prijatelji z Zahoda, pogosto slišim, da nikogar več ne zanima zunanja politika, ki bi slonela na vrednotah. Rečejo mi, da so župan in vsi, ki so v zaporih, naš notranjepolitični problem, problem naše demokracije, mi moramo to rešiti. Kar se zdaj počne v mednarodni politiki, je izrazito transakcijske narave, v smislu daj-dam.

Zahodne vrednote, ki so bile vsa ta leta v ospredju, ne vplivajo na nikogar več. Poglejte svobodo govora in druge človekove pravice na eni strani in na drugi strani dogajanje v Ukrajini in Gazi, ki ga mirno dopuščajo prav glavni zagovorniki teh pravic. Družba se je spremenila, javno mnenje se spreminja, marsikje na Zahodu so do včeraj imeli izobešeni zastavi Ukrajine in Izraela, zdaj pa je ostala le še ukrajinska zastava.

Povejte mi več o turških notranjepolitičnih težavah.

Naše notranjepolitične težave lahko rešimo, če bo sedanji predsednik izvoljen še tretjič, česar si želi. Številni strokovnjaki ocenjujejo, da je župan Istanbula Ekrem Imamoğlu napačno ravnal, ko je kar tri leta pred predsedniškimi volitvami napovedal kandidaturo. To je bila njegova strateška napaka, padel je v politično past in zdaj bo plačal ceno.

Je prav, kar počne Erdoğan? Ni prav, zagotovo ne. Avtokratski voditelji imajo povsod po svetu podobne težnje. Notranjepolitične nasprotnike hočejo imeti bodisi pod nadzorom bodisi jih hočejo izriniti iz politične arene. V Rusiji je kontrolirana opozicija, podobno je še marsikje.

Pri nas ni tako, še vedno imamo razvito demokratično tradicijo, kar Turčijo ločuje od drugih naštetih držav. Naša opozicija je še vedno močna, javno nastopajo po vsej državi, nenehno predstavljajo svoje politike in argumente.

Erdoğanovo veliko razočaranje je, da je izgubil Istanbul, in to trikrat. Nekoč je celo dejal, da ima Istanbul raje kot svojo družino. Občutek ima, da so ga ljudje v Istanbulu izdali. Njegova prednost je, da zelo dobro pozna nasprotnike, kljub temu pa se ti združujejo v bloke, zaradi česar se težko kosa z njimi.

Država ni brez notranjepolitičnih težav, a te so turške in Turčija jih bo sama premagala. Turčija mora ostati odprta demokratična družba z vladavino prava, v nasprotnem to ne bo dobro za gospodarstvo.

»Je prav, kar počne Erdoğan? Ni prav, zagotovo ne. Avtokratski voditelji imajo povsod po svetu podobne težnje. Notranjepolitične nasprotnike hočejo imeti bodisi pod nadzorom bodisi jih hočejo izriniti iz politične arene,« je poudaril Hüseyin Bağcı. Foto Umit Bektas/Reuters

Kako notranjepolitično vrenje vpliva na gospodarstvo?

Ko je bil istanbulski župan Imamoğlu prijet, so številna podjetja, ki so hotela vlagati v Turčiji, ustavila načrte. Na drugi strani pa, ko govorimo o zunanji politiki, se o vlogi Turčije piše na naslovnicah. To sta nasprotujoči si podobi. Na eni strani imamo manj demokracije, na mednarodnem prizorišču pa smo bolj zaželeni kot kdaj prej.

Omenili ste, da se pomen pridig z zahodnimi vrednotami manjša. Je Zahodu sploh še ostalo kaj moralnega kapitala za pridiganje komurkoli, potem ko smo videli, kako nemočno je spremljal dogajanje v Gazi in Ukrajini?

Razmere so se po koncu hladne vojne izrazito spremenile. Prevladujoče vrednote, kot so demokracija, človekove pravice, verske svoboščine in svoboda medijev, so seveda še vedno pomembne. Menim, da je Turčija na poti, da ostane na evropski ladji. Imamo več kot dvesto petdeset let demokratične tradicije, tega ni mogoče izbrisati čez noč.

Demokracije se spoprijemajo z velikimi spremembami in posamezne države se morajo odločiti, kakšno vladavino si želijo, ali bi radi bili kot Rusija pod Putinom ali kot Nemčija pod Friedrichom Merzem. Sam bi izbral slednjo kljub velikim izzivom, s katerimi se spoprijema.

Turčija mora revidirati svoje politike do velesil, je prepričan Huseyin Bağci, strokovnjak za mednarodne odnose. Foto osebni arhiv

Moralna vzvišenost Zahoda z vidika vrednot je pred največjimi izzivi, ker ni več iskrena. Poglejte ravnanje držav, kot so Madžarska, Slovaška in Avstrija, ki jih vodijo izključno lastni interesi. Kupujejo energente iz Rusije in vsaka poskuša sedanje razmere obrniti sebi v prid.

Kje vidite Turčijo v prihodnosti? Kaj bo, ko enkrat ne bo Erdoğana?

Nujna bo odločitev, v katero smer bo šla Turčija – bo postala bolj avtokratska ali bolj demokratična? Kljub vsem težavam menim, da bi bila demokracija za nas veliko boljša izbira. Ko Erdoğana ne bo več na oblasti, pričakujem, da bo njegova stranka izgubila vpliv. Ni izbranega drugega človeka, ki bi jo lahko prevzel.

Vsekakor bo Turčija preživela in našla novega ustreznega političnega voditelja. Smo narod s 85 milijoni prebivalcev, ne manjka nam inteligentnih ljudi, težava je le odločitev, kakšno politiko si želimo v prihodnje. Je pa dejstvo, da je to zelo slab čas za vstop v politiko, ne glede na to, v katerem delu sveta živite.