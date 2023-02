Zahodne zaveznice Iran pozvale k sodelovanju z IAEA

ZDA, Nemčija, Francija in Velika Britanija so Iran v petek pozvale k sodelovanju z Mednarodno agencijo za jedrsko energijo (IAEA), potem ko je ta v inšpekcijskem nadzoru ugotovila, da je Iran na skrivaj spremenil objekt za proizvodnjo visoko obogatenega urana, poročajo tuje tiskovne agencije.

Štiri države so v skupni izjavi od Irana zahtevale, da mora izpolniti svoje pravno zavezujoče mednarodne obveznosti, in kritizirale neustrezen odziv Irana na poročilo IAEA o njegovem jedrskem programu.

Iranska proizvodnja visoko obogatenega urana v podzemnem obratu za bogatenje urana v kraju Fordo južno od iranske prestolnice Teheran predstavlja veliko tveganje za širjenje jedrskega orožja in je brez verodostojne civilne utemeljitve, so v izjavi poudarile štiri države, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Vodja IAEA Rafael Grossi je v sredo sporočil, da so inšpektorji agencije med nenapovedanim pregledom jedrskega obrata v Fordu odkrili, da je bila oprema za bogatenje urana od novembra znatno spremenjena. S tem je Teheran kršil obveznost obveščanja IAEA o tovrstnih ukrepih, je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa dodal Grossi.

Vodja iranske agencije za jedrsko energijo Mohamad Eslami je bil danes kritičen do Grossija, ker je to informacijo objavil, čeprav so vprašanje rešili. Agencijo IAEA so po njegovih besedah namreč v pismu obvestili, da se je inšpektor zmotil in podal napačno poročilo o spremembah. Kljub temu pa je Grossi podatek objavil, kar je Eslami obsodil kot neprofesionalno in nesprjemljivo obnašanje ter izrazil upanje, da se kaj takega ne bo ponovilo, poroča AFP.

Uran iz Forda

V obratu v Fordu od konca leta 2022 proizvajajo uran s čistostjo do 60 odstotkov. Grossi je v preteklosti poudaril, da se je Iran s tem približal 90-odstotni stopnji obogatitve, ki je potrebna za proizvodnjo jedrskega orožja. Iranski politiki sicer že leta poudarjajo, da ne želijo izdelati jedrskega orožja.

Iran se s svetovnimi silami pogaja o oživitvi sporazuma iz leta 2015, ki je Teheranu v zameno za omejitev jedrskega programa ponudil omilitev sankcij. V pogajanjih neposredno sodelujejo Iran ter Francija, Nemčija, Velika Britanija, Rusija, Kitajska in EU, posredno pa tudi ZDA.

ZDA so pod vodstvom nekdanjega predsednika Donalda Trumpa leta 2018 enostransko odstopile od sporazuma, uradno znanega kot skupni celovit načrt ukrepanja (JCPOA). Enostranski odstop ZDA od sporazuma in ponovna uvedba ostrih gospodarskih sankcij sta kasneje spodbudila Iran, da je začel opuščati svoje zaveze.