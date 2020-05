FOTO:Zahodno Avstralijo prizadela močna neurja

FOTO: Trevor Collens/AFP

Peščena nevihta v Geraldtonu. FOTO: Chris Lewis Chris/Reuters

Nekateri so ogromne valove izkoristili. FOTO: Trevor Collens/AFP

Mavrica nad Perthom. FOTO: Reuters

Obsežno območje Zahodne Avstralije so prizadela močna neurja, poroča mednarodni tisk. Po pisanju BBC so zajela območje v dolžini kar okoli 1000 kilometrov, ob poplavah poročajo o močnih vetrovih, ki so odkrivali strehe in podirali drevesa.Brez električne energije je danes ostalo okoli 60.000 gospodinjstev, večinoma v Perthu. O poškodovanih ljudeh sicer ne poročajo.Najhuje je bilo na jugu tega območja, saj so ga zajele tudi peščene nevihte, močni nalivi in ob obali ogromni valovi. Oblast je prebivalce opozorila, naj pričakujejo nevihto, kakršna se morda zgodi enkrat na desetletje. Vetrovi so pihali s hitrostjo do 132 kilometrov na uro.Meteorologi so neurja razložili kot posledico ostankov tropske nevihte Mangga in hladne fronte, ki je prodrla z juga. Opozarjajo tudi za prihajajoče vreme. Na nekatera območja naj bi padlo več kot 70 milimetrov padavin.