Zakaj je Grenlandija pomembna

Letošnji Svetovni gospodarski forum v Davosu je zaznamovala ena tema: grožnje predsednika Donalda Trumpa, da bodo ZDA prevzele nadzor nad Grenlandijo.

Napoved okvirnega sporazuma med predsednikom Donaldom Trumpom in generalnim sekretarjem Nata Markom Ruttejem je bila dobra novica – čeprav se je izkazalo, da gre le za krinko neuspešnega prisvajanja ozemlja –, saj je vik okoli Trumpove retorike zasenčil resno geostrateško vprašanje. Trump trdi, da bosta Kitajska in Rusija izkoristili ranljivost otoka, če ZDA ne bodo prevladovale na njem. To bi ogrozilo varnost Arktike in protiraketno obrambo. Vendar je domneva, da Rusija ali Kitajska načrtujeta napad, invazijo ali kakršnokoli drugačno ogrožanje otoka v škodo Združenim državam, pretirana. Grenlandija je avtonomno ozemlje Kraljevine Danske, ne pa napadalna baza za sovražne sile. Morda bo treba storiti več za okrepitev obrambe Grenlandije, toda trditev, da jo lahko prevzamejo ZDA ali njihove ...