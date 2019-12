Zakaj je Indija na ulicah?

Kaj se je spremenilo v indijskem zakonu o državljanstvu?



Se protestov udeležujejo zgolj muslimani?



Kakšno vlogo imajo študenti pri širjenju protestov?



Kako so se odzvali študenti z drugih univerz?

Na protestih je bilo doslej ubitih devet dmeonstrantov. FOTO: AFP



Kakšne posledice bi lahko imel zakon za 200 milijonov muslimanov, kolikor jih je med 1,3 milijarde prebivalci Indije?



Koliko je bilo do zdaj žrtev neredov?



Kaj se bo še zgodilo?

Protesti proti amandmaju zakona o državljanstvu so se v minulih dneh razširili po Indiji. Še bolj siloviti so bili, ko so pripadniki varnostnih sil prejšnji teden v New Delhiju pretepli študente, ki so se udeležili demonstracij. V neredih je bilo ubitih najmanj devet ljudi. Vlada je v nekaterih delih države znova uvedla kolonialni predpis o prepovedi druženja več kot štirih oseb. To je izzvalo še burnejše proteste in konec tedna je pričakovati še en val.Indijski zakonodajalci so prejšnji teden izglasovali amandma, po katerem lahko imigrantom iz sosednjih muslimanskih držav – Bangladeša, Afganistana in Pakistana – po hitrem postopku odobrijo državljanstvo, če niso muslimani. To spremembo so takoj razglasili za »protimuslimanski ukrep«, in to zlasti na obmejnih območjih, kot je Asam, ki jih je do zdaj zaznamovala etnična in verska raznovrstnost.Ne. Neredi so se začeli v državi Asam, kjer je 62 odstotkov prebivalcev hinduistične vere, muslimanov pa 34 odstotkov. Ker ta indijska država meji na Bangladeš, od koder prihaja veliko ilegalnih imigrantov, tam že desetletja tli nestrpnost do prišlekov, zdaj pa prebivalce Asama skrbi, da bi lahko nov zakon na območju njihove države spodbudil naseljevanje še več hinduistov od drugod.Protestov solidarnosti so se udeležili tudi sekularni prebivalci po Indiji, ki so prepričani, da državljanstvo ne sme biti povezano z versko pripadnostjo.Veliko. Študenti dveh muslimanskih univerz Džamia Milia Islamia (JMI) v New Delhiju in Aligarh Muslim University (AMU) v Utar Pradešu so prejšnji teden protestirali proti temu amandmaju, nato je policija v nedeljo v enotni akciji vdrla v njihove kampuse. Ranjenih je bilo več kot 100 študentov, nekaj jih je v kritičnem stanju . Na videoposnetkih iz JMI je videti pripadnike posebnih enot, kako napadajo glavno knjižnico in džamijo, pri čemer so očitno uporabili pravo strelivo, saj sta najmanj dva demonstranta dobila strelne rane.Na tisoče študentov s skoraj 30 visokih šol v mestih, vključno z New Delhijem, Mumbajem, Ahmedabadom in Thiruvananthapuramom, se je v ponedeljek udeležilo protestov v kampusih, zaradi česar so bili odpovedani izpiti ob koncu semestra.Eden od vzrokov za silovito nezadovoljstvo je prepričanje, da je sprememba zakona o državljanstvu del nacionalističnega načrta premiera Narendre Modija, s katerim poskuša indijske muslimane odriniti na obrobje in jih v vseh pogledih spraviti v podrejen položaj v primerjavi s hinduisti. To bi lahko razširilo prostor za krepitev islamofobičnega šovinizma, ki je, odkar je leta 2014 prišel na oblast Modi, že dosegel skrb zbujajočo raven.Do danes, ko so se protesti nadaljevali kljub prepovedi zbiranja in blokadi interneta ter mobilnega telefonskega omrežja v nekaterih delih države, je bilo ubitih najmanj devet demonstrantov. V minulih dneh so aretirali več sto demonstrantov, čeprav so bili nekateri v neredih ranjeni.Vrhovno sodišče ni privolilo v ustavitev izvajanja zakonskih sprememb, in to kljub številnim peticijam in pripombam, da je amandma protiustaven. Konec tedna je mogoče pričakovati še en val protestov.