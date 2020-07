Zakaj je Kitajska danes tako agresivna?

Komunistična partija Kitajske (KPK) je danes dopolnila 99 let in objavila, da se je njeno članstvo povečalo na skoraj 92 milijonov. To je največja politična stranka na svetu in prav zato je posebej skrb vzbujajoče, da se njeni člani vse očitneje odrekajo »mirnemu vzponu« Osrednjega cesarstva in vse bolj agresivno lotevajo tako notranjih kot zunanjepolitičnih problemov.Poglejmo, v kakšnem vzdušju je KPK proslavila svoj rojstni dan. V Hongkongu je šlo danes na ulice več tisoč ljudi, da bi izrazili svoje nezadovoljstvo zaradi sprejetja zakona o nacionalni varnosti, policija pa je nanje streljala z gumijastimi kroglami in poprom. ...