Zakaj je tako težko pogasiti požar v Vjesnikovi stolpnici

Včeraj nekaj čez enajsto uro zvečer je zagorela stolpnica Vjesnik v Zagrebu. Gasilci so sprva ocenili, da se je požar razširil od petega nadstropja navzgor, a so kasneje ugotovili, da se ogenj do različnih nadstropij širi po prezračevalnih jaških. Požar jim je večkrat skoraj uspelo pogasiti, nato pa se je ogenj znova razplamtel.

Uradni vzrok za požar v eni najznamenitejših stavb v Zagrebu še ni znan. Kljub temu je poveljnik Javne gasilske enote mesta Zagreb Siniša Jembrih za hrvaške medije potrdil, da se je ogenj, ki je zagorel na vrhu stolpnice, širil nelogično – v spodnjih nadstropjih, celo v pritličju, kar pomeni, da se je širil skozi prezračevanje.

Nevarnost pomanjkljivega prezračevalnega sistema je za Delo pojasnil energetski svetovalec Bojan Žnidaršič. »Prezračevalne sisteme v takšnih stavbah ponavadi sestavljajo dvojne kovinske cevi. Po eni cevi zrak prihaja, po drugi pa odhaja in tako ustvari kroženje zraka. Ob požaru se praviloma zaprejo protipožarne lopute in ustavijo pretok zraka,« je dejal Žnidaršič. Na podlagi poročanja hrvaških medijev je presodil, da je bil prezračevalni sistem v stolpnici Vjesnika pomanjkljiv.

Požar je uničil eno najznamenitejših stavb v hrvaški prestolnici. FOTO: Ines Bacan/Jutarnji Llist

»Ker se v stavbi kljub visoki temperaturi lopute niso zaprle – najbrž so bile okvarjene ali pa jih ni bilo –, je prezračevalni sistem ustvaril učinek dimnika,« je pojasnil Žnidaršič. Topel zrak se tako dviga po dimniku in prenese ogenj v druge prostore po zračnih kanalih, ki so skriti v spuščenih stropih. »Če strop ni dobro zaščiten, lahko zagorita izolacija in razna inštalacija,« je še dejal Žnidaršič.

Zagrebški gasilec in poveljnik izmene Domagoj Crnić je za hrvaške medije dopoldne dejal, da ne vedo, kdaj jim bo uspelo pogasiti požar. Kljub temu se je ogenj nekoliko umiril in naj bi ga čez dan pogasili.