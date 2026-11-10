Zakaj je Trump okronal človeka, ki mu je odnesel večino v kongresu

Predsednik, ki so ga volivci zavrnili, se lahko prilagodi ali pa pokaže, da tega ne bo storil. Donald Trump se je odločil za drugo možnost in s tem razkril nekaj o svojih najpomembnejših prioritetah, ki so po dveh kaotičnih letih na oblasti ostale nejasne. Podpredsednik J. D. Vance za ogromne izgube republikanske stranke na vmesnih volitvah krivi vojno z Iranom ter omenja tudi življenjske stroške, inflacijo in odnose z Izraelom. Tudi Trump priznava, da je bil Iran del tega. Zunanji opazovalci pa opozarjajo na korupcijo in razkazovanje bogastva družine, ki je obogatela na račun svojega položaja, medtem ko je država plačevala več za gorivo in hrano. Te trditve niso napačne. A Trumpov prvi korak po volitvah nakazuje nekaj, česar predstavniki administracije niso omenili: volivci niso ...