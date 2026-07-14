Zakaj je v kitajskih »čajnikih« vse manj iranske nafte

Tiskovni predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva Lin Jian je pozval k čimprejšnji obnovi svobodne plovbe skozi Hormuško ožino in opozoril, da ponovno zaostrovanje vojaških spopadov med Washingtonom in Teheranom ogroža regionalno stabilnost ter mednarodno oskrbo z energijo. »Hormuška ožina je namenjena mednarodni plovbi,« je Lin Jian poudaril na redni novinarski konferenci. »Čimprejšnja vzpostavitev svobodnega in varnega prehoda skozi ožino je v ­interesu vseh strani.« Čeprav kitajski govorec ni povedal nič novega, je bilo med vrsticami mogoče razbrati jasno sporočilo: Kitajska ne namerava narediti nič konkretnega glede novega krhanja premirja med ZDA in Iranom. Peking bo tudi tokrat ohranjal varnostno razdaljo od oboroženega spopada. To ne pomeni, da je Kitajska, kot ji pripisujejo ...